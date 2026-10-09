Por: Noticiero 90 minutos

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El aeropuerto internacional de Tocumen, ubicado en Panamá, suspendió todas sus operaciones aéreas este viernes 9 de octubre debido a un potente terremoto que, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, registró una magnitud de 8.0. La decisión tuvo como propósito principal la seguridad de los pasajeros y trabajadores, por lo que las directivas de la terminal consideraron necesario tomar medidas preventivas mientras evaluaban el estado de las instalaciones.

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Según la información oficial compartida por la administración del aeropuerto, de inmediato se activaron los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de eventos. Por precaución, se ordenó la evacuación de todas las personas en la terminal, incluyendo los pasajeros y quienes trabajaban en las áreas administrativas. Durante este proceso, el personal desplazado en el lugar ayudó a orientar y guiar a los usuarios para evitar aglomeraciones y preservar la calma.

La instrucción para los viajeros fue clara: seguir únicamente las recomendaciones de los funcionarios y mantenerse atentos a las actualizaciones que se divulguen en los canales oficiales del aeropuerto. Hasta el momento de la suspensión, las autoridades habían indicado que la reapertura de la terminal dependería de una revisión detallada de las condiciones de seguridad, tanto en la infraestructura física como en los sistemas de la torre de control, que es donde se coordina el tráfico aéreo.

De acuerdo con el reporte publicado por el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud del sismo motivó a la administración del aeropuerto a tomar todas las precauciones posibles, aunque no fue determinada una hora o fecha para la reanudación de los vuelos comerciales. Se insistió a los viajeros en consultar directamente con sus aerolíneas y a seguir la información oficial del aeropuerto para conocer el estado actualizado de sus vuelos.

Este cierre temporal hace parte de las respuestas inmediatas a una emergencia sísmica de gran escala, priorizando la evaluación de daños y el resguardo de los usuarios. La administración de Tocumen reiteró su compromiso de informar oportunamente cualquier novedad y anunció que, mientras continúa el monitoreo sobre la condición de las instalaciones, la prioridad es garantizar la seguridad de todo el sistema aeroportuario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas tomó el aeropuerto de Tocumen tras el terremoto en Panamá?

El aeropuerto de Tocumen activó los protocolos de emergencia y suspendió todas sus operaciones aéreas de manera temporal como respuesta al terremoto. Ordenó la evacuación preventiva de pasajeros y personal administrativo, orientándolos durante el proceso. A su vez, pidió a los usuarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales y verificar el estado de sus vuelos con sus respectivas aerolíneas.

¿Cuándo se reanudará la operación del aeropuerto de Tocumen tras el sismo?

La administración del aeropuerto informó que la reanudación de las operaciones solo se dará una vez se verifiquen las condiciones de seguridad en las instalaciones y en la torre de control. No se ha establecido una hora o fecha específica para la reapertura; por ello, los pasajeros deben consultar los canales oficiales y contactar a las aerolíneas para obtener información actualizada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.