Por: EL PILON SA

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El nombre de Guararé se convirtió en un referente para la música tropical colombiana gracias a la interpretación de Alfredo Gutiérrez y Los Corraleros de Majagual, quienes popularizaron la célebre canción ‘Festival en Guararé’. Este tema, que ha acompañado a generaciones en sus celebraciones, menciona un evento festivo que, curiosamente, no tiene lugar en Colombia sino en el vecino país de Panamá.

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En una de sus estrofas se escucha: “Vamos mi amorcito que te llevaré al décimo quinto festival en Guararé”. No obstante, el festival al que hace referencia la canción es el Festival Nacional de la Mejorana, celebración profundamente arraigada en el distrito de Guararé, en la provincia de Los Santos, ubicada en la península de Azuero. Según la información proporcionada, en 2026 el festival se realizó del 19 al 28 de septiembre, con una extensa programación dedicada a promover y salvaguardar las tradiciones panameñas.

El origen de la canción que cautivó a los colombianos se encuentra en una obra instrumental creada por el músico panameño Dorindo Cárdenas en 1963. Ese año, Cárdenas compuso el tema ‘Décimoquinto Festival en Guararé’ para rendir homenaje al evento que llegaba entonces a su edición número 15. La influencia de esta composición fue tan significativa que su melodía inspiró, años más tarde, la versión adaptada por Alfredo Gutiérrez y Los Corraleros de Majagual, quienes llevaron el nombre de Guararé y su festival más allá de las fronteras panameñas, acercando a los oyentes colombianos a una tradición cultural desconocida para muchos hasta ese momento.

La génesis del Festival Nacional de la Mejorana se remonta a 1949. De acuerdo con el texto, la iniciativa nació por impulso del folclorista Manuel F. Zárate, con el objetivo de crear un espacio que resaltara las diferentes manifestaciones culturales de Panamá. Desde sus inicios, el festival se asoció con las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Mercedes y ha servido como punto de encuentro para músicos, bailarines y exponentes de las tradiciones populares.

En la edición de 2026, el festival mantuvo su esencia al reunir expresiones folclóricas como concursos musicales, bailes tradicionales y el tradicional desfile de carretas. De esta manera, Guararé preserva y promueve una festividad nacida para exaltar su identidad cultural y que, gracias a la música, sigue traspasando fronteras y generando nuevas conexiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En dónde se realiza el Festival de Guararé mencionado en la canción?

El festival al que hace alusión la canción ‘Festival en Guararé’ se celebra en el distrito de Guararé, ubicado en la provincia de Los Santos, en la península de Azuero, Panamá. No tiene lugar en Colombia, aunque la música sí popularizó el nombre en ese país, según la información citada en el artículo.

¿Quién compuso originalmente la canción sobre el Festival en Guararé?

La canción original que hace homenaje al Festival de Guararé es obra del músico panameño Dorindo Cárdenas, quien en 1963 compuso el tema instrumental ‘Décimoquinto Festival en Guararé’. Posteriormente, Alfredo Gutiérrez y Los Corraleros de Majagual adaptaron esa melodía y contribuyeron a su popularidad en la música tropical colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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