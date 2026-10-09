Panamá respira con algo de tranquilidad después del fuerte terremoto que sacudió al país este viernes 9 de octubre. Aunque el movimiento telúrico provocó daños en distintas regiones, las autoridades entregaron un primer balance alentador sobre la situación de los habitantes. El Gobierno panameño confirmó que, hasta el momento del reporte, no se registraban víctimas fatales.

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La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y la subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil, Malitzie Rivera, fueron las encargadas de presentar el balance oficial sobre las consecuencias del sismo. Las funcionarias destacaron que las autoridades mantienen la vigilancia sobre las estructuras que sufrieron afectaciones.

“El reporte oficial confirma que al momento no hay víctimas fatales que lamentar en ninguna provincia del país. Mantenemos el monitoreo en la infraestructura gubernamental y de salud que sufrió afectaciones menores tras el fuerte sismo”, informaron las voceras durante una rueda de prensa, según la cita publicada por NTN24.

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Pese a este balance, el panorama no está completamente despejado. El terremoto, cuya magnitud fue estimada en 7,7 por el Servicio Geológico de Estados Unidos, ocasionó daños menores en edificios de instituciones públicas y fisuras leves en hospitales de los municipios de Tonosí y Pedasí.

Las afectaciones también se extendieron a la región de Azuero y a provincias centrales como Coclé. Allí se reportaron daños estructurales en templos religiosos, establecimientos hoteleros y algunos tramos de la red vial.

Otro punto que preocupa a las autoridades es el aumento de la fuerza del oleaje en los alrededores de Isla Caña, en la costa del Pacífico. La situación mantiene una alerta preventiva para los habitantes de esa zona.

Mientras tanto, equipos de rescate e ingenieros inspeccionan puentes y carreteras para descartar daños graves y garantizar desplazamientos seguros. El Gobierno concentra sus esfuerzos en evaluar las estructuras afectadas y atender las consecuencias del sismo.

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