Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sorprendió a Panamá el viernes 9 de octubre de 2026, ocasionando una emergencia nacional. De acuerdo con datos de las autoridades citadas en el balance preliminar, al menos 27 personas resultaron heridas y cerca de 300 habitantes fueron evacuados en medio del caos provocado por el movimiento sísmico. Más de 400 edificaciones sufrieron daños, impactando de forma significativa la infraestructura del país y obligando a un despliegue de recursos para atender a las comunidades afectadas mientras se llevaban a cabo nuevas evaluaciones en las zonas de mayor riesgo.

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Según reportes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el terremoto produjo afectaciones en un amplio número de edificaciones: 142 viviendas resultaron dañadas, así como 188 centros educativos y 20 instalaciones sanitarias. Las consecuencias se extendieron también a la infraestructura pública, con 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias y siete hoteles reportando daños estructurales. Nueve puentes se vieron afectados, dificultando el paso entre diferentes provincias y complicando la llegada de ayuda humanitaria y equipos de rescate.

Las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé figuran entre las más perjudicadas. En Los Santos, los daños en carreteras y puentes motivaron la incomunicación de cinco comunidades, mientras deslizamientos de tierra agravaron la situación. Por medidas de prevención, cerca de 300 personas de una comunidad costera fueron trasladadas a zonas más altas para resguardar su seguridad.

En Penonomé, provincia de Coclé, el impacto fue particularmente grave. Allí, una de las torres de la catedral de San Juan Bautista colapsó y la sede de la Gobernación sufrió severos daños, incluyendo el derrumbe parcial de su estructura y la aparición de grietas en varios sectores. Estos hechos reavivaron inquietudes sobre la resiliencia de las construcciones en áreas sísmicamente vulnerables.

El epicentro del movimiento telúrico estuvo cerca de Tonosí, al suroeste del país, según fuentes sísmicas. El temblor desató escenas de pánico en Ciudad de Panamá, donde numerosas personas evacuaron edificaciones altas por temor a consecuencias mayores. Hasta el 10 de octubre, las autoridades mantenían el reporte sin víctimas mortales ni desaparecidos, aunque persistían las labores de inspección y la vigilancia ante posibles réplicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las zonas más afectadas por el terremoto de Panamá en 2026?

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil, las provincias panameñas de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé concentraron los mayores daños tras el terremoto de 7,7 grados. Los Santos, en particular, presentó comunidades incomunicadas y diversas rutas y puentes colapsados, señalando la severidad del impacto en esa región.

¿Qué daños estructurales dejó el terremoto de Panamá en edificios y carreteras?

Según los reportes oficiales, el sismo de 2026 comprometió la infraestructura de Panamá, dejando 142 viviendas, 188 centros educativos y 20 instalaciones sanitarias con daños. Además, se reportaron afectaciones en edificios públicos, hoteles, iglesias y nueve puentes, así como el colapso parcial de la catedral de San Juan Bautista en Penonomé y de la sede de la Gobernación en Coclé.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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