Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades de Ibagué pusieron su atención sobre cuatro personas luego de los disturbios reportados el miércoles 14 de octubre en el parque Manuel Murillo Toro, ubicado en el centro de la ciudad. El secretario de Gobierno, general John Jairo Rojas, indicó que dos de estas personas fueron capturadas y las otras dos quedaron individualizadas dentro de la investigación. Según el reporte oficial, la jornada de movilización que precedió los disturbios finalizó con enfrentamientos entre algunos manifestantes y la Fuerza Pública, lo que llevó al uso de gases lacrimógenos y motivó denuncias sobre presuntas irregularidades, como la detención de Paula Alejandra Tafur, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Tolima. Esta información fue confirmada por el propio secretario durante su balance a medios.

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De acuerdo con la declaración de Rojas, las investigaciones están centradas principalmente en presuntos daños a bienes públicos y agresiones contra la autoridad. Sin embargo, especificó que las cuatro personas involucradas no comparten la misma situación jurídica. "Hay dos capturados y los otros dos individualizados", expresó el funcionario, aclarando la diferencia entre ambas condiciones. A las personas individualizadas se les encontraron radios de comunicación, máscaras, ropa de cambio y aerosoles, objetos que serán considerados en el proceso de investigación criminal. Rojas señaló que estos elementos, junto con los vídeos registrados por las cámaras de seguridad, serán utilizados para determinar quiénes participaron en los eventos violentos y actos de vandalismo.

En cuanto a los capturados, el funcionario argumentó que su identificación ocurrió durante los disturbios, ya que algunos de los participantes portaban cuchillos y machetes mientras presuntamente atacaban a miembros de la Policía. El secretario fue enfático al describir las imágenes recogidas y los comportamientos que, según él, justificaron la intervención de la Fuerza Pública en el parque.

La intervención, indicó Rojas, estuvo fundamentada en la observación de personas encapuchadas causando daños en el parque Manuel Murillo Toro. El monitoreo se realizó desde el puesto de mando unificado, con participación de la Policía, la Administración municipal y otras entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Según el balance, antes de autorizar la intervención se hizo seguimiento al recorrido de la movilización con sobrevuelos y cámaras, además de reportar grafitis en el colegio San Simón. El funcionario subrayó que las autoridades procuran equilibrar el derecho a la protesta con la protección de bienes públicos y la integridad de los ciudadanos. Por eso, recalcó que es deber de la administración garantizar manifestaciones tranquilas, pero también intervenir si hay hechos violentos, una decisión tomada en consenso con el puesto de mando unificado.

El proceso de investigación seguirá su curso para precisar responsabilidades y determinar la situación jurídica de cada una de las personas implicadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron detenidas cuatro personas tras disturbios en el parque Manuel Murillo Toro de Ibagué?

Las detenciones y la individualización de cuatro personas se efectuaron por supuestos daños a bienes públicos y presuntas agresiones a la autoridad durante los disturbios que siguieron a una movilización en el centro de Ibagué, según lo informado por el secretario de Gobierno, general John Jairo Rojas. Los procesos legales aún deberán esclarecer la responsabilidad individual de cada implicado.

¿Qué implica ser individualizado en una investigación por disturbios?

Ser individualizado, según la autoridad presentada en el reporte, significa que la persona está identificada y vinculada a la investigación, aunque no necesariamente detenida. Incluye el hallazgo de objetos como radios de comunicación, máscaras, ropa para cambio y aerosoles, que serán evaluados dentro del proceso por su presunta relación con los hechos investigados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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