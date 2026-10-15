Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Paula Alejandra Tafur, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, fue detenida durante las manifestaciones del miércoles 14 de octubre en Ibagué, hecho que motivó una nueva jornada de movilización al día siguiente. Según información difundida por allegados y compañeros de Tafur, la cita fue convocada para este jueves a las 9:00 de la mañana frente al Palacio de Justicia, específicamente para acompañarla durante su proceso judicial.

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Personas cercanas a Tafur permanecieron varias horas pendientes de su situación jurídica tras su detención. De acuerdo con un mensaje divulgado por una de sus compañeras, se esperaba que este jueves se desarrollara el siguiente paso en el procedimiento judicial, posiblemente con la imputación de cargos en contra de la estudiante. La compañera invitó abiertamente a quienes desearan respaldar a Tafur a reunirse “en el Palacio de Justicia para hacer presión y acompañar también a Paula”.

La convocatoria, reseñada por El Nuevo Día, también se dirigió a quienes habían participado en la movilización del miércoles, así como a personas que buscan mostrar su respaldo a la joven mientras se define su situación jurídica. Además, el contexto de la convocatoria incluyó el mensaje “Todos somos Paula”, aludiendo a la solidaridad colectiva y a la percepción de que cualquier participante en las protestas pudo haber sido detenido en circunstancias similares. En palabras de otra compañera de Tafur, “todos estuvimos allá movilizándonos, pudimos haber sido cualquiera de nosotros”.

De acuerdo con la agenda establecida por los organizadores, la reunión se realizaría exactamente a las 9:00 de la mañana de este jueves 15 de octubre, en la plazoleta del Palacio de Justicia de Ibagué. Durante la jornada se esperaban nuevos avances sobre la situación jurídica de Tafur, aunque hasta el cierre de la información no había un pronunciamiento oficial que precisara los hechos concretos que motivaron su detención ni detalles sobre las acciones judiciales subsiguientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se convocó una movilización en apoyo a Paula Alejandra Tafur en Ibagué?

La movilización fue convocada por compañeros y personas cercanas a Paula Alejandra Tafur como acto de respaldo tras su detención durante las protestas del miércoles 14 de octubre. El objetivo principal era acompañarla en el desarrollo del proceso judicial y ejercer presión para visibilizar su situación, enfatizando la posibilidad de que cualquier manifestante pudiera encontrarse en una circunstancia similar, de acuerdo con la información de El Nuevo Día.

¿Qué proceso judicial enfrenta Paula Alejandra Tafur tras su detención?

Según el seguimiento hecho por sus allegados y lo comunicado por una de sus compañeras, para el jueves después de su detención se esperaba el avance en el proceso judicial, que podría incluir la imputación de cargos. Sin embargo, hasta el momento de la movilización, las autoridades no habían emitido un comunicado oficial detallando los hechos que motivaron la detención ni las actuaciones judiciales posteriores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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