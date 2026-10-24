Por: El Espectador

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La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un enérgico pronunciamiento rechazando la campaña de desprestigio y desinformación que se está llevando a cabo, según sus palabras, en contra de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, integrante de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De acuerdo con Marín Ortiz, el debate acerca de la labor de la JEP debe realizarse con argumentos legítimos y no a través de ataques de género ni difusión de información falsa que vulnera la integridad y el buen nombre de quienes administran justicia.

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Marín Ortiz puntualizó que dichos ataques, en los que se han utilizado expresiones de violencia de género, buscan deslegitimar tanto a la magistrada como a la institucionalidad de la JEP. En especial, señaló los comentarios de la senadora María Clara Posada y del senador Germán Rodríguez, quienes habrían difundido fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales. Según la defensora, tales publicaciones pretenden sugerir complicidad de la togada con exintegrantes de las Farc, sin sustento real.

En particular, la defensora del pueblo criticó la afirmación del senador Rodríguez en una plataforma digital, en la que, según ella, se traslada el debate del plano jurídico al plano personal con acusaciones sustentadas en estereotipos de género. Marín Ortiz subrayó que estas prácticas pueden revictimizar a quienes han participado en procesos judiciales y agravar el riesgo para mujeres que desempeñan cargos públicos.

La funcionaria hizo un llamado urgente a los actores políticos para que privilegien la responsabilidad en el uso de la información y eviten expresiones discriminatorias. Manifestó que, si bien los congresistas tienen el pleno derecho a cuestionar actos judiciales, eso debe hacerse con rigor y sin infundios. La Defensoría insistió en la necesidad de rectificación y en el deber de proteger la autonomía judicial, subrayando que los órganos del poder público deben respetar la separación de funciones, la cual está consagrada en el artículo 113 de la Constitución.

Asimismo, la Defensoría resaltó los avances de la JEP en su trabajo con víctimas y victimarios, especificando cifras de macrocasos investigados y personas imputadas, todo dentro de los mecanismos procesales y el control constitucional correspondiente. Al cerrar su pronunciamiento, Marín Ortiz invitó a los diferentes órganos del Estado, y a la sociedad en general, a que el debate sobre la justicia transicional se oriente por el respeto, la garantía de los derechos y la búsqueda de justicia para las víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué rechaza la Defensoría los ataques contra la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre?

La Defensoría del Pueblo rechaza los ataques contra la magistrada Julieta Lemaitre porque considera que constituyen una forma de violencia de género y desinformación que afecta la integridad de la togada y deslegitima la justicia. Según Iris Marín Ortiz, los señalamientos y fragmentos de audiencias presentados fuera de contexto buscan dar la impresión de una supuesta complicidad sin pruebas, lo que traslada el debate jurídico a un plano de ataques personales y estigmatización.

¿Cuáles han sido los avances de la JEP según la Defensoría del Pueblo?

Según la Defensoría del Pueblo, la Jurisdicción Especial para la Paz ha adelantado 11 macrocasos, ha imputado a cientos de exintegrantes de las Farc, miembros de la fuerza pública y civiles, y acreditado miles de víctimas individuales y colectivas. Además, ha emitido sentencias condenatorias en casos de graves crímenes y permitido documentar masivamente hechos como secuestros, reclutamiento de menores y violencia sexual en el marco del conflicto armado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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