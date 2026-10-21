Por: El Espectador

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la campaña de desprestigio en redes sociales que se dirige contra la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, señalando que se han difundido videos “fragmentados y manipulados” de diligencias judiciales en las que integraban exmiembros de la antigua guerrilla de las Farc. De acuerdo con la entidad, este tipo de publicaciones no solo afecta el trabajo judicial, sino también daña el buen nombre tanto de la magistrada como de la instancia de justicia transicional misma. En un comunicado, la JEP enfatizó que estos fragmentos de video, al ser presentados fuera de contexto, intentan probar una supuesta “complicidad” con la antigua guerrilla, ignorando las decisiones finales, las investigaciones y los resultados reales de esos procesos. La entidad advierte que esta manipulación distorsiona el trabajo judicial, potencialmente revictimiza a quienes sufrieron los crímenes investigados y alimenta la estigmatización, agravando la violencia digital ya existente contra la magistrada.

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Una de las figuras que ha impulsado estas críticas en redes sociales es la senadora María Clara Posada, del partido Centro Democrático, quien compartió fragmentos de una audiencia realizada en 2019 y presidida por la magistrada Lemaitre. La JEP aclaró que la investigación de ese proceso condujo en 2021 a imputaciones contra el último secretariado de las Farc por más de 21.000 casos de secuestro. Además, el senador Germán Rodríguez publicó con imágenes de una audiencia participada por Sigifredo López, víctima de secuestro, en un montaje que, según la JEP, busca desprestigiar a Lemaitre. Rodríguez incluso llegó a afirmar en un video en TikTok que la togada “es una adoradora de las Farc” y “anda enamorada de Timochenko”, acusaciones que la JEP calificó como falsas y estigmatizantes.

El pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz subraya que comentarios de este tipo no solo ponen en entredicho el nombre de la magistrada, sino que también pueden derivar en riesgos físicos debido a la violencia digital. Si bien la JEP reconoce el derecho de víctimas y ciudadanos a cuestionar y exigir a la justicia, aclara que las inconformidades deben presentarse de manera formal y respetando las garantías para todos los involucrados. La instancia destaca que la labor de la magistrada Lemaitre ha producido nueve autos que han imputado a 74 excomandantes de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad como asesinatos, tortura, violencia sexual, toma de rehenes y desaparición forzada. Según la JEP, ningún otro despacho ha documentado tantos casos contra tan alto número de comandantes de la antigua guerrilla.

En entrevista con El Espectador, Lemaitre explicó que la circulación de videos manipulados causa un grave daño emocional y mental a las víctimas al revivir su trauma y deslegitimar el trabajo de la justicia transicional. Además, reconoció los efectos personales tras la difusión de estas piezas, afirmando que la situación ha afectado su vida y su tranquilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la JEP rechaza las campañas de desprestigio contra Julieta Lemaitre?

La JEP rechaza estas campañas porque los videos manipulados distorsionan el trabajo judicial, pueden revictimizar a quienes ya han sufrido crímenes, y alimentan la estigmatización y violencia digital contra la magistrada Julieta Lemaitre, poniendo en riesgo su vida e integridad, según informaciones de la misma jurisdicción y testimonios recogidos por El Espectador.

¿Cuáles son los principales resultados en casos Farc bajo la magistrada Julieta Lemaitre?

El despacho de la magistrada Julieta Lemaitre ha proferido nueve autos con los que ha imputado a 74 excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad, documentando hechos de asesinatos, tortura, violencia sexual, toma de rehenes y desaparición forzada, según reporta la JEP en sus comunicados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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