Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El Gobierno nacional ha presentado una ambiciosa propuesta de reforma administrativa, con la idea central de transformar la estructura del sector público y alcanzar significativos ahorros para las finanzas nacionales. Este proyecto contempla la eliminación, fusión o reorganización de 105 entidades estatales, lo que impactaría de manera directa a ministerios, departamentos administrativos y otros organismos públicos, de acuerdo con la información divulgada. El propósito fundamental de la reforma es reducir la cantidad de entidades del Ejecutivo, así como evitar duplicidad de funciones entre las diferentes dependencias del Estado.

Sigue a PULZO en Discover

Una de las modificaciones más relevantes sería la reestructuración de los departamentos administrativos. Actualmente existen seis, pero el plan plantea reducirlos a solo dos. El primero, denominado Departamento Administrativo de Planeación, Inversión y Desarrollo Nacional, reemplazaría al actual Departamento Nacional de Planeación (DNP). El segundo, llamado Departamento Administrativo de Información, Estadística y Evidencia Pública, asumiría las responsabilidades del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta reorganización busca centralizar funciones clave, haciendo más eficientes los procesos de planeación y manejo de información en el país.

En cuanto a los ministerios, la reforma implica la integración de ciertas carteras. Por ejemplo, se unirían los ministerios de Deporte y Cultura en una sola institución, así como Educación y Ciencia, que funcionarían bajo un mismo ministerio. Además, el Gobierno plantea la creación de dos nuevas carteras: el Ministerio de la Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza, encargado de asumir las funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanos y Familia, que asumiría parte de las competencias que hoy tiene el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

A pesar de estos cambios, el Ejecutivo mantendría 18 ministerios, aunque con una distribución de funciones distinta a la actual. Según las cifras presentadas, la reorganización permitiría un ahorro estimado de 8,6 billones de pesos, debido principalmente a la reducción del número de entidades y la integración de funciones actualmente dispersas en distintas dependencias. Si la propuesta se implementa a cabalidad, la estructura del Ejecutivo pasaría de tener 209 entidades a solo 104.

No obstante, es importante resaltar que esta reforma todavía debe ser presentada y debatida en el Congreso de la República, por lo que las eliminaciones y fusiones mencionadas son una propuesta y no decisiones en firme.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cambios propuestos en la reforma administrativa del Gobierno?

La reforma administrativa presentada por el Gobierno nacional incluye la reducción de los departamentos administrativos de seis a dos, la fusión de varios ministerios como Deporte y Cultura, así como Ciencia y Educación, y la creación de dos nuevos ministerios que asumirían competencias del Dapre y el DPS, respectivamente. En total, la estructura del Ejecutivo se reduciría de 209 a 104 entidades, según lo divulgado oficialmente.

¿Qué ahorro espera obtener el Gobierno con la reorganización de entidades estatales?

El Gobierno estima un ahorro de 8,6 billones de pesos gracias a la eliminación, fusión e integración de distintas entidades y funciones dentro del sector público. Este ahorro resultaría de la disminución en el número de entidades y la optimización de los recursos administrativos, según las cifras presentadas en el proyecto de reforma.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.