Cuando se trata de organizar la casa, no siempre hace falta comprar un mueble nuevo. A veces, elegir bien los contenedores de almacenamiento puede ser suficiente para recuperar espacio y mantener todo en orden.

Sigue a PULZO en Discover

Pero, ¿qué conviene más: un organizador de tela o uno de plástico?

Para responderlo, comparamos las bolsas de almacenamiento de Budding Joy y los organizadores apilables de caktraie, dos alternativas que tienen diseños y usos bastante diferentes.

Budding Joy: capacidad para guardar lo que ocupa más espacio

Las bolsas de almacenamiento Budding Joy de 90 litros están pensadas para guardar objetos grandes como ropa, cobijas, edredones, almohadas o juguetes.

Lee También

El set incluye seis bolsas y cada una tiene una capacidad de 90 litros. Además, incorporan asas reforzadas, cierre de cremallera y una ventana transparente que permite ver qué hay dentro sin tener que abrirlas.

Otro punto a favor es que son plegables. Cuando están vacías, pueden doblarse para ocupar menos espacio, por lo que resultan prácticas para guardar debajo de la cama, dentro de un clóset o en espacios donde no se necesitan permanentemente.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no son impermeables, así que no serían la mejor opción para lugares donde puedan estar expuestas directamente al agua o la humedad.

Lo mejor: gran capacidad y flexibilidad.

Ideal para: ropa de temporada, ropa de cama, cobijas y objetos voluminosos que no utilizamos todos los días.

👉 Ver las bolsas Budding Joy en Amazon

Caktraie: una solución más estructurada

En el otro lado están los organizadores apilables de plástico caktraie.

El paquete que estamos comparando incluye cinco contenedores que pueden apilarse verticalmente y funcionan como pequeños cajones. Cada unidad incorpora rieles para poder deslizarla y acceder a lo que hay dentro.

Su estructura rígida hace que sean especialmente interesantes para quienes quieren dividir diferentes tipos de objetos en lugar de simplemente almacenarlos juntos.

Además, están fabricados en polipropileno y el producto se describe como resistente al agua, por lo que pueden limpiarse con mayor facilidad que una bolsa de tela.

También pueden utilizarse en diferentes zonas de la casa: desde el clóset y el dormitorio hasta la cocina, el baño o la oficina.

Lo mejor: estructura, organización y acceso.

Ideal para: ropa, zapatos, juguetes, documentos, accesorios o productos que utilizamos con frecuencia.

👉 Ver los organizadores caktraie en Amazon

¿Cuál ocupa menos espacio?

Aquí la respuesta depende de cuándo hablamos de espacio.

Las bolsas de Budding Joy tienen una enorme capacidad, pero necesitan espacio físico para almacenar su contenido. Su ventaja aparece cuando están vacías, porque pueden plegarse.

Los caktraie, en cambio, aprovechan el espacio vertical gracias a su diseño apilable. Esto puede ser especialmente útil en clósets pequeños o estanterías donde cada centímetro cuenta.

Ganador para guardar objetos voluminosos: Budding Joy.

Ganador para aprovechar el espacio vertical: caktraie.

¿Cuál es más práctico para el día a día?

Si vas a guardar un edredón que solo sacas durante algunos meses del año, probablemente no necesites un sistema de cajones. Una bolsa grande como la Budding Joy puede ser suficiente.

Pero si quieres tener camisetas, accesorios, juguetes o artículos que utilizas constantemente separados y fáciles de sacar, los caktraie tienen una ventaja gracias a sus compartimentos y sistema deslizante.

Veredicto: depende de lo que quieras organizar

Después de comparar ambos formatos, no hay un ganador absoluto.

Las Budding Joy son la opción más interesante si la prioridad es almacenar mucho en un mismo espacio, especialmente ropa de cama y objetos voluminosos.

Los caktraie son más convenientes si buscas organizar por categorías y tener los objetos más accesibles, además de aprovechar el espacio vertical.

En otras palabras: tela para almacenar; plástico para organizar.

Y si el objetivo es poner realmente orden en casa, incluso pueden complementarse: las bolsas para aquello que utilizamos poco y los cajones para lo que necesitamos tener a mano.

* Pulzo.com se escribe con Z