El Gobierno de Abelardo de la Espriella estableció un subsidio excepcional para reducir temporalmente el valor de los recibos de acueducto, alcantarillado y aseo de familias afectadas por situaciones de desastre.

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La medida quedó reglamentada mediante el Decreto 1493 del 6 de octubre de 2026 y busca apoyar a los hogares durante la etapa de recuperación.

El beneficio estará dirigido a usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 que hayan sido afectados o damnificados por un desastre y que estén registrados en el Registro Único de Damnificados (RUD).

Además, deberán contar con un inmueble que pueda recibir efectivamente los servicios públicos.

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El subsidio podrá aplicarse hasta durante seis facturas consecutivas si el cobro es mensual, o hasta tres facturas si es bimestral. Solo podrán incluirse facturas expedidas después de la declaración de la situación de desastre.

La ayuda podrá cubrir componentes subsidiables de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, pero no incluye deudas anteriores, facturas en mora, intereses, sanciones ni acuerdos de financiación.

Las viviendas destruidas, demolidas o declaradas inhabitables tampoco podrán recibir cobros por servicios que no puedan prestarse mientras persista esa condición. El Ministerio de Vivienda deberá definir oficialmente los beneficiarios y las condiciones de acceso.

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