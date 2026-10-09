Elegir un sartén no siempre significa buscar el que tenga el precio más bajo o el que prometa ser “antiadherente”. El material, la construcción y la forma de cocinar pueden hacer una diferencia importante en el resultado.
Dos opciones que permiten ver claramente esta diferencia son el Stainless Clad Frying Pan de Made In y el sartén de titanio de TCQ.
Aunque ambos están pensados para durar y pueden utilizarse a temperaturas altas, no ofrecen exactamente la misma experiencia.
Productos de los que hablaremos en esta nota
Made In: acero inoxidable de cinco capas
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El sartén de Made In está construido con cinco capas de metal, una estructura conocida como 5-ply. La marca explica que esta construcción combina diferentes metales para mejorar la conducción y distribución del calor.
En el modelo de 10 pulgadas, la superficie de cocción es de acero inoxidable, por lo que no tiene un recubrimiento antiadherente tradicional. Su ventaja está en la construcción multicapa: el núcleo de aluminio ayuda a transmitir el calor, mientras que el acero inoxidable aporta resistencia.
También es compatible con cocinas de gas, eléctricas y de inducción, y soporta temperaturas de hasta 800 °F (425 °C).
Otro punto a favor es que Made In ofrece garantía de por vida para esta línea.
Lo mejor: distribución del calor, resistencia y versatilidad.
A tener en cuenta: al ser acero inoxidable sin recubrimiento antiadherente, requiere cierta técnica para evitar que los alimentos se peguen. Precalentar correctamente el sartén y utilizar suficiente grasa puede marcar la diferencia.
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TCQ: titanio sin recubrimiento
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El modelo de TCQ apuesta por una propuesta diferente: es un sartén de titanio sin recubrimiento.
La ficha del producto especifica que no utiliza coating y que es libre de PFAS. También incluye una tapa y está diseñado para utilizarse tanto en la estufa como en el horno.
El modelo de 12 pulgadas tiene una capacidad de 5 cuartos y soporta temperaturas de hasta 750 °F (399 °C). También se presenta como un sartén ligero y apto para cocinar a altas temperaturas.
Aquí hay una diferencia importante frente a muchos sartenes tradicionales: que el fabricante o algunos vendedores lo describan como non-stick no significa que tenga un recubrimiento antiadherente. Su superficie es de titanio sin coating.
Lo mejor: ausencia de recubrimiento, resistencia y alta tolerancia al calor.
A tener en cuenta: tampoco debe entenderse como un sartén antiadherente tradicional. El comportamiento de los alimentos dependerá mucho de la temperatura, el precalentamiento y la técnica utilizada.
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¿Cuál es mejor?
La respuesta depende de lo que se busque.
|Made In
|TCQ
|Material
|Acero inoxidable
|Titanio
|Construcción
|5 capas
|Titanio sin recubrimiento
|Recubrimiento antiadherente
|No
|No
|Inducción
|Sí
|No, según la ficha consultada
|Temperatura máxima
|800 °F / 425 °C
|750 °F / 399 °C
|Tamaño comparado
|10 pulgadas
|12 pulgadas
|Tapa incluida
|No
|Sí
|Garantía
|De por vida
|—
|Mejor para
|Cocción versátil y control del calor
|Quien busca titanio sin coating
La principal diferencia está en la construcción. Made In utiliza varias capas de metal para conseguir una distribución de calor más uniforme, mientras que TCQ apuesta por una pieza de titanio sin recubrimiento.
Entonces, ¿cuál comprar?
Para cocinar de todo y tener un sartén de uso diario: Made In puede ser la opción más completa, especialmente para quienes valoran el control de temperatura y la compatibilidad con inducción. Su construcción de cinco capas también está pensada para favorecer una distribución uniforme del calor.
Para quien busca específicamente un sartén de titanio sin recubrimiento: TCQ resulta más interesante. Además, su tamaño de 12 pulgadas y la tapa incluida pueden hacerlo práctico para preparaciones más grandes.
En ninguno de los dos casos, sin embargo, conviene comprar esperando el comportamiento de un sartén antiadherente tradicional: ambos son sartenes sin coating antiadherente.
La elección, en última instancia, depende menos de cuál material es “mejor” y más de cómo se cocina y qué características se consideran prioritarias.
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