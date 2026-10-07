Hacer mercado para toda la semana con la mejor intención y terminar botando frutas marchitas o carnes congeladas no solo da rabia, sino que le pega duro al bolsillo. En Colombia se pierden cerca de 9,7 millones de toneladas de alimentos al año, un problema de desperdicio que empieza muchas veces en casa por no contar con la temperatura o el flujo de aire adecuado en la nevera.

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A eso se le suma otro dolor de cabeza común: la factura de la energía. Al ser el único aparato del hogar encendido las 24 horas del día, los 365 días del año, la nevera se lleva una buena tajada del consumo eléctrico mensual.

Con un comprador local cada vez más informado, que compara fichas técnicas y lee comentarios en internet antes de tomar una decisión de inversión para el hogar, la eficiencia energética y la conservación real de los alimentos se han convertido en las prioridades número uno a la hora de equipar la cocina.

Tecnología pensada para la vida real

Para responder a estos retos, el mercado de electrodomésticos en el país viene evolucionando con soluciones que buscan hacer la vida más fácil. Un ejemplo es la llegada al país de la línea PRIME+ Edition de Panasonic, ya disponible en Alkosto, una apuesta que combina el diseño de la arquitectura japonesa contemporánea con acabados en espejo negro e innovación enfocada en la economía del hogar.

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Estas son algunas de las innovaciones clave que están cambiando el juego en la conservación de los alimentos:

Congelación suave sin perder textura: tecnologías como Prime Fresh permiten mantener carnes y pescados frescos a -3 grados centígrados hasta por siete días sin llegar a congelarlos del todo. Esto evita que pierdan sus nutrientes y jugos naturales. Además se pueden cocinar de una vez sin esperar horas a que se descongelen.

tecnologías como Prime Fresh permiten mantener carnes y pescados frescos a -3 grados centígrados hasta por siete días sin llegar a congelarlos del todo. Esto evita que pierdan sus nutrientes y jugos naturales. Además se pueden cocinar de una vez sin esperar horas a que se descongelen. Ahorro automático de energía: gracias a la combinación de motores Inverter con sensores de inteligencia artificial (iA ECONAVI), los equipos aprenden las rutinas de la casa. Detectan cuándo se abre menos la puerta (como en la noche) y ajustan la potencia del compresor para no gastar luz de más.

gracias a la combinación de motores Inverter con sensores de inteligencia artificial (iA ECONAVI), los equipos aprenden las rutinas de la casa. Detectan cuándo se abre menos la puerta (como en la noche) y ajustan la potencia del compresor para no gastar luz de más. Aire más limpio en el interior: sistemas como nanoe™ X utilizan partículas de agua para inhibir hasta el 99,99 % de las bacterias, neutralizar malos olores y reducir residuos de pesticidas en frutas y verduras, logrando que el mercado dure mucho más tiempo fresco.

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