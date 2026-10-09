Limpiar la casa no necesariamente significa sacar la aspiradora cada vez que aparece una pequeña cantidad de polvo en el piso. Para algunas tareas, una escoba tradicional puede ser más práctica, mientras que para otras una aspiradora permite llegar a zonas y recoger residuos que una escoba puede dejar atrás.

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Para comparar ambas opciones, enfrentamos una escoba con recogedor de Kelamayi con la aspiradora Eureka Blaze NES215A, dos productos pensados para resolver necesidades diferentes de limpieza.

Productos de los que hablaremos en esta nota

Kelamayi: una escoba pensada para el uso diario

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La Kelamayi Broom and Dustpan Set combina la escoba con un recogedor de mango largo, una característica pensada para evitar tener que agacharse constantemente durante la limpieza.

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El mango puede extenderse aproximadamente de 38 a 50 pulgadas, por lo que se puede ajustar según la estatura de quien la utilice. Además, incorpora cuatro filas de cerdas de PET y un recogedor con dientes que ayudan a retirar pelos y residuos que quedan atrapados en las cerdas.

Otro detalle práctico es que la escoba y el recogedor pueden mantenerse juntos en posición vertical, lo que facilita guardarlos sin tener que apoyarlos por separado.

Las cerdas también están fabricadas parcialmente con material reciclado: el fabricante señala que el producto utiliza 20 % de materiales reciclados.

Lo mejor: no necesita electricidad, es sencilla de usar y está lista para recoger rápidamente suciedad visible.

A tener en cuenta: está pensada principalmente para el barrido de pisos, por lo que no ofrece la misma versatilidad que una aspiradora para muebles, esquinas o diferentes tipos de superficies.

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Eureka Blaze: más opciones en un solo aparato

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La Eureka Blaze NES215A es una aspiradora tipo stick que puede utilizarse en tres configuraciones diferentes y cuenta con una herramienta para limpiar espacios estrechos.

Pesa alrededor de 4 libras, tiene dirección giratoria y está diseñada para utilizarse en pisos duros, alfombras y tapetes de pelo corto. También incorpora una boquilla diseñada para recoger residuos grandes que algunas aspiradoras tipo escoba pueden empujar en lugar de aspirar.

Su motor de 2 amperios está pensado para recoger partículas como polvo y polen, mientras que el filtro es lavable. Además, tiene un depósito para residuos que puede vaciarse después de la limpieza.

A diferencia de la Kelamayi, esta aspiradora necesita estar conectada a la corriente. El modelo cuenta con un cable de 18 pies, por lo que no depende de una batería para funcionar.

Lo mejor: mayor versatilidad, aspiración de polvo y residuos, dirección giratoria y posibilidad de utilizarla en diferentes superficies.

A tener en cuenta: necesita electricidad y requiere limpiar periódicamente el filtro y los componentes de la aspiradora para mantener su funcionamiento.

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¿Escoba o aspiradora?

La elección depende principalmente de qué se necesita limpiar y con qué frecuencia.

Característica Kelamayi Eureka Blaze Tipo Escoba + recogedor Aspiradora tipo stick Electricidad ❌ No necesita ✅ Sí Mango ajustable ✅ 38-50 pulgadas aprox. — Para pisos duros ✅ ✅ Para alfombras ⚠️ Barrido ✅ Recoger polvo fino 🟡 Depende del barrido 🟢 Aspiración Pelos 🟢 Recogedor con dientes 🟢 Aspiración Residuos grandes 🟢 🟢 Muebles/esquinas 🟡 Limitado 🟢 Accesorio para espacios estrechos Mantenimiento Bajo Requiere limpieza del filtro y componentes Portabilidad 🟢 Muy alta 🟢 Alta Mejor para Limpieza rápida Limpieza más completa

¿Cuál conviene más?

Para recoger rápidamente migas, tierra o suciedad visible del piso: la Kelamayi puede ser suficiente. Su diseño permite barrer sin agacharse y guardar el conjunto en posición vertical, por lo que resulta práctica para limpiezas rápidas y cotidianas.

Para quienes buscan una herramienta más versátil: la Eureka Blaze tiene ventaja. Puede utilizarse en pisos duros, alfombras y tapetes de pelo corto y ofrece diferentes configuraciones y accesorios para llegar a zonas más difíciles.

Entonces, ¿hay una ganadora?

No necesariamente.

Si la prioridad es rapidez, simplicidad y no depender de electricidad, la escoba Kelamayi es la opción más práctica.

Si se busca aspirar polvo, pelos y residuos en diferentes superficies, la Eureka Blaze ofrece más posibilidades.

En otras palabras: para una limpieza rápida, escoba; para una limpieza más completa, aspiradora.

Y para quienes tienen mascotas, alfombras o acumulan bastante polvo, una aspiradora puede resultar especialmente útil. Para una casa donde la mayor parte de la suciedad son migas, tierra o residuos visibles sobre pisos duros, una buena escoba todavía puede resolver gran parte del trabajo.

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