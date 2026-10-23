Por: Noticiero 90 minutos

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Este fin de semana, la ciudad de Cali estará llena de actividades culturales gracias a CaliLee 2026, un festival que apuesta por la literatura, el arte y el entretenimiento para todas las edades. De acuerdo con la información oficial del evento, la programación se intensificará el sábado 24 y domingo 25 de octubre, con una agenda que abarca desde presentaciones de libros, talleres y conversatorios hasta actividades para toda la familia en diferentes puntos emblemáticos de la ciudad como el bulevar del río y el paseo Bolívar. Además, espacios como bibliotecas públicas y otras sedes culturales también serán protagonistas de este encuentro cultural.

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El sábado 24 de octubre, la jornada inicia a las 10:00 de la mañana con un recorrido de avistamiento de aves por el bulevar del río. Para los más pequeños, se destaca la obra de títeres “Guanín y su macuto mágico”, traída por el Teatro Guloya de República Dominicana, así como espacios de lectura en la carpa de Comfandi. Por su parte, quienes buscan desarrollar su creatividad podrán encontrar talleres como “Sin querer queriendo nos divertimos leyendo” y opciones de la red de bibliotecas públicas de Cali. Entre las actividades creadoras figuran el taller de ilustración de aves urbanas y la confección de objetos funcionales derivados de estas ilustraciones.

Durante este día, la literatura se toma el protagonismo con presentaciones de libros como ‘El juego de la vida’, ‘Balón a tierra’, ‘El Dorado’, ‘La hora de los lobos’, ‘Lluvia de frailes en la feria’, ‘El olor del fin del mundo’ y ‘Serafín’. Un momento especial será la conversación sobre la trayectoria de Gustavo Cerati, con Sergio Marchi y Mauricio Guerrero, a las 4:00 p. m. en el espacio de la red de bibliotecas de Cali. También la música será parte central del festival, con el concierto “Cantos del Agua para la Vida” en el teatro Jorge Isaacs, protagonizado por un coro de 180 niñas y niños. El cierre sabatino será con la obra “Bonito que canta” y más actividades literarias y culturales.

El domingo 25 de octubre, la programación se orienta a distintos públicos. Las actividades diurnas incluyen una charla sobre meditación, la puesta en escena “Otelo... Sniff” del Teatro Guloya, y nuevos encuentros musicales y bibliotecarios. Talleres como “Pinta y encuaderna tu bitácora” y “Conciencia y gestión emocional” destacan en la agenda, así como un espacio de ilustración, y una charla dedicada al Pico Duarte, la montaña más alta del Caribe. La tarde traerá más talleres y presentaciones de libros, sumando la presencia de autores como Pablo Montoya, Alonso Sánchez Baute e Isabel Botero. El cierre será con la premiación del concurso de poesía inédita de Cali, una conferencia sobre gastronomía de República Dominicana y la obra infantil “La hora de la tía cuentacuentos”.

De esta manera, CaliLee 2026 propone un recorrido cultural durante todo el fin de semana, invitando a revisar la agenda y a disfrutar de actividades literarias, artísticas y recreativas para diferentes públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipo de actividades ofrece CaliLee 2026 durante el fin de semana?

CaliLee 2026 cuenta con una programación que incluye avistamiento de aves, obras de teatro, presentaciones de libros, talleres de ilustración y escritura, conciertos, conversatorios y actividades de creación para niños y adultos, según la información oficial del evento.

¿Dónde se desarrollan los eventos principales de CaliLee 2026?

La actividad principal se concentra en lugares como el bulevar del río y el paseo Bolívar, pero también hay encuentros en bibliotecas públicas y otros escenarios de la ciudad, lo que permite el acceso a distintos públicos y comunidades, de acuerdo con la organización del festival.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.