La empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, tendría una posibilidad de abandonar la cárcel de Ibagué para continuar cumpliendo su condena en prisión domiciliaria. Así lo dio a conocer Wendy Herrera, la abogada que asumió su defensa hace algunas semanas.

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En declaraciones entregadas a medios de comunicación de la región Caribe, la jurista manifestó que adelanta gestiones para buscar una alternativa jurídica que le permita a su representada acceder a ese beneficio y regresar a casa junto a su familia.

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¿Qué dijo la abogada de ‘Epa Colombia’ sobre su salida de prisión?

Herrera explicó que el proceso no ha sido sencillo, pues la condena que recibió Barrera Rojas tiene algunas restricciones relacionadas con los preacuerdos que se realizaron durante la etapa de defensa anterior.

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Pese a esas dificultades, la abogada aseguró que continúa explorando las opciones legales para conseguir que la ‘influenciadora’ pueda cumplir el resto de su pena fuera de un establecimiento carcelario.

“Te puedo decir que pronto va a estar con su hija en su casa”, afirmó en diálogo con Caribe Noticias.

En conversación con El Bolivarense, también se refirió a los obstáculos que han encontrado durante el proceso: “No ha sido fácil porque ella está enfrentando una condena bastante compleja que tiene ciertas limitaciones, pero para eso somos los abogados y estamos buscando alternativas para recuperar la libertad”.

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¿Cuándo podría ‘Epa Colombia’ acceder a la prisión domiciliaria?

De acuerdo con la información conocida, la alternativa que estaría buscando la defensa no corresponde a una libertad definitiva, sino al beneficio de prisión domiciliaria contemplado en el artículo 38G de la Ley 599 de 2000, Código Penal colombiano.

Esta posibilidad contempla, bajo determinadas condiciones y excepciones legales, que una persona condenada pueda cumplir la pena en su lugar de residencia después de haber cumplido la mitad de la condena.

En el caso de Daneidy Barrera, la sentencia fue de 63 meses de prisión, por lo que alcanzar el 50 % representa 31 meses y medio de pena.

La ‘influenciadora’ llevaría alrededor de 21 meses de tiempo efectivo de reclusión. Sin embargo, ella misma ha explicado que, al sumar los descuentos o redenciones correspondientes a actividades de trabajo y estudio, el tiempo reconocido de cumplimiento de la pena sería superior a los 27 meses.

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Según lo que ha manifestado Barrera, un juez de ejecución de penas le habría indicado que podría acceder al beneficio. No obstante, la decisión depende de que se verifiquen los requisitos legales y de que la autoridad judicial competente lo conceda.

Por ahora, la abogada Wendy Herrera no ha confirmado una fecha exacta para la eventual salida de ‘Epa Colombia’ de la cárcel de Ibagué. Sus declaraciones, sin embargo, apuntan a que espera obtener novedades en los próximos días.

Mientras tanto, la empresaria permanece privada de la libertad y a la espera de que se defina su situación jurídica. La posibilidad de continuar la condena en su domicilio representaría un cambio importante para ella y su familia, especialmente por el reencuentro con su hija.

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