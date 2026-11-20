Por: El Espectador

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El Premio Alfaguara de novela, uno de los galardones más destacados en el ámbito de la literatura en español, llegará a su edición XXX el 27 de enero de 2027. Esta entrega, marcada por la conmemoración de treinta años de trayectoria, ha despertado un notable interés en el mundo hispanohablante, reflejado en la participación de 1.148 manuscritos. De acuerdo con la información brindada, la mayoría de estas obras provienen de España, con 505 aportes, seguida por Argentina (169), Colombia (149) y México (139). Otros países como Estados Unidos, Chile, Perú y Uruguay también han tenido representación significativa, lo que da cuenta de la relevancia que este premio tiene en el concierto internacional.

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El premio reconoce únicamente novelas inéditas escritas en español y entrega al ganador una suma de USD 175.000, equivalentes aproximadamente a 147.000 euros. Además, otorga una figura creada por el escultor español Martín Chirino y asegura la publicación simultánea de la obra premiada en España, Estados Unidos y América Latina, lo que consolida la proyección internacional del galardón. Datos oficiales indican que esta edición ha recibido ocho manuscritos más que la anterior, señalando una tendencia creciente en la participación.

El jurado de esta edición, según la información, está presidido por Junot Díaz, autor dominicano que obtuvo el Premio Pulitzer en 2008 por su novela 'La maravillosa vida breve de Óscar Wao'. Lo acompañan reconocidas figuras del ámbito literario y editorial: la escritora Marta Jiménez Serrano; el dramaturgo y guionista Alberto Conejero; Clara Capitão, codirectora general de Penguin Random House Grupo Editorial Portugal; Eva Schubert, directora de ficción de Penguin; el periodista y exdirector de Alfaguara, Juan Cruz Ruiz, y Pilar Reyes, actual directora de la editorial, quien tiene voz en el proceso pero no voto.

El escritor mexicano David Toscana fue el triunfador en 2026 con 'El ejército ciego'. En años anteriores, autores como Guillermo Saccomanno con 'Arderá el viento', Sergio del Molino con 'Los alemanes', Guillermo Arriaga con 'Salvar el fuego', Ray Loriga con 'Rendición' y Carla Guelfenbein con 'Contigo en la distancia' han recibido este reconocimiento, según el registro difundido. Argentina lidera el listado de autores galardonados de Latinoamérica con siete premiados, seguida por México, Chile, Colombia, Cuba, Perú y Nicaragua.

El sello editorial Alfaguara, creado en 1964 y desde 2014 integrante de Penguin Random House Grupo Editorial, organizó la primera entrega de este galardón un año después de su fundación. El relanzamiento en 1998, impulsado por Juan Cruz Ruiz, fortaleció la visibilidad del premio, y ha llevado a las novelas ganadoras a sumar más de tres millones de lectores en sus diversas ediciones, un dato que subraya su impacto cultural.

¿Cómo se elige al ganador del Premio Alfaguara de novela?

El jurado del Premio Alfaguara de novela está compuesto por escritores, editores y figuras del ámbito cultural, como se detalla en la convocatoria de la edición XXX. El proceso involucra la revisión y valoración de los manuscritos inéditos en español, y la decisión final es tomada por el jurado, que incluye miembros con voz y voto, además de la directora de la editorial quien solo participa con voz. El anuncio del ganador se realiza en una fecha programada, como se hará el 27 de enero de 2027 según el anuncio oficial.

¿Cuáles países han tenido más ganadores en la historia del Premio Alfaguara?

Según la información suministrada, Argentina encabeza la lista de países latinoamericanos con más autores premiados en la historia del Premio Alfaguara, sumando siete galardonados. Le siguen México con cinco premios, Chile y Colombia con cuatro cada uno, Cuba y Perú con dos, y Nicaragua con uno, lo que evidencia la presencia constante de escritores de la región entre los seleccionados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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