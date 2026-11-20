Greeicy Rendón dejó claro que no piensa entrar en discusiones públicas por el proceso judicial que enfrenta su padre. Después de varios meses de silencio sobre el caso que salpicó a su familia, la cantante caleña fue interrogada por la prensa durante un evento y respondió con frases en las que defendió a su progenitor, pero también puso límites a las preguntas sobre el tema.

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La artista, que durante buena parte de 2025 prefirió mantener su vida familiar lejos de las declaraciones públicas, fue consultada por la situación de Luis Alberto Rendón Melo, conocido como ‘El Cachorro’. Greeicy no evadió la pregunta, aunque dejó claro que no tiene interés en profundizar en los asuntos judiciales que rodean a su padre.

“Mira, ¿sabes qué? Decidí hace un tiempo hablar de cosas que sean verdad, que sean verdad para mí, que sean verdad para mi vida y el resto, pues, que se siga comentando por ahí”, afirmó la intérprete de ‘A veces a besos’.

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La cantante también aprovechó el momento para expresar el cariño que siente por su progenitor y explicar por qué no quiere seguir hablando de los señalamientos. “Yo, la verdad, no tengo nada que decir, nada que opinar, tengo cosas tan bonitas de las que hablar hasta de mi padre, como que es un ser maravilloso, que no le quiero invertir tiempo a cosas que no lo merecen”, respondió.

Su postura va en la misma línea de una declaración anterior que entregó a la presentadora Clarissa Molina, cuando dejó claro que no busca convencer a nadie sobre su personalidad ni sobre las decisiones que toma. En aquella oportunidad manifestó: “Mírenme como me quieran mirar, piensen lo que quieran pensar de mí”.

La controversia familiar se remonta a octubre de 2025, cuando Luis Alberto Rendón fue capturado en Cali por una investigación relacionada con un presunto caso de secuestro simple y tortura. El expediente estaría vinculado con el millonario robo ocurrido en una finca familiar en Rionegro, Antioquia.

El padre de la artista permanece bajo detención domiciliaria, después de no aceptar los cargos que le imputaron. Aunque Greeicy evitó pronunciarse sobre las pruebas o los detalles del proceso, su respuesta dejó claro que prefiere concentrarse en su carrera y en los aspectos de su vida que considera importantes.

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