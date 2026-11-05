Por: Noticiero 90 minutos

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Después de las recientes elecciones legislativas y presidenciales, Colombia se alista para vivir una nueva cita electoral en la que los ciudadanos participarán en la elección de quienes serán los responsables de dirigir administraciones departamentales y municipales durante el periodo 2028-2031. De acuerdo con información confirmada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, las próximas elecciones regionales —también conocidas como elecciones territoriales— se realizarán el domingo 31 de octubre de 2027. Esta fecha, que coincide con la celebración de Halloween, marcará un hito para el país, ya que se espera la participación activa de los votantes y de cientos de aspirantes a cargos públicos.

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Según el cronograma oficial presentado por el registrador nacional, Hernán Penagos, en estas elecciones estarán en juego los cargos de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales. Como dato relevante ofrecido por la entidad, se estima que alrededor de 120.000 candidatos formalizarán su inscripción para disputar estos puestos en todo el territorio nacional.

El calendario electoral comenzó el 31 de octubre de 2026 con la apertura de registro para ciudadanos que necesitan actualizar su lugar de votación tras un cambio de residencia, y el registro de comités que respaldan candidaturas a través de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales o que promueven el voto en blanco. La fecha límite para realizar cambios en los puestos de votación se extenderá hasta el 31 de agosto de 2027, mientras que el censo electoral definitivo será conformado y publicado el 30 de septiembre de ese mismo año.

Por su parte, los aspirantes a cargos públicos deberán prestar especial atención al periodo de inscripción de candidaturas. Este proceso se abrirá el 30 de junio de 2027, fecha que coincide también con el plazo para registrar los comités inscriptores. La inscripción de candidatos y listas cerrará el 31 de julio de 2027, mismo día en que vence el plazo para entregar las firmas de respaldo de quienes se presentan a través de grupos significativos de ciudadanos. Además, el calendario prevé la fecha del 16 de octubre de 2027 como límite para el sorteo y publicación de las listas de jurados de votación. Finalmente, el 31 de octubre de 2027 tendrá lugar la jornada electoral en la que se definirán las nuevas autoridades locales y regionales.

Con esta hoja de ruta, la Registraduría Nacional del Estado Civil brinda claridad a partidos políticos, aspirantes y ciudadanía sobre los procedimientos y tiempos clave de cara a los comicios, permitiendo una adecuada organización y preparación para garantizar la transparencia y eficacia del proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo serán las elecciones regionales de 2027 en Colombia?

Las elecciones regionales de 2027 en Colombia se llevarán a cabo el domingo 31 de octubre de 2027. En esta jornada se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, de acuerdo con el cronograma oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Cuáles son los plazos para la inscripción de candidatos en las elecciones territoriales 2027?

El periodo para la inscripción de candidatos y listas en las elecciones territoriales de 2027 iniciará el 30 de junio y finalizará el 31 de julio de 2027. En ese mismo lapso deberá entregarse la documentación y las firmas requeridas para quienes buscan aval por grupos significativos de ciudadanos, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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