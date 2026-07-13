La periodista Darcy Quinn reveló nuevos nombres que estarían siendo considerados para cargos clave del próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella y aseguró que la conformación del equipo presidencial no solo avanza en la definición de ministros, sino también en otras entidades estratégicas. Durante su intervención, señaló que todavía faltan varios nombramientos por anunciar.

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“Pero no solo son ministros, no faltan siete, ocho ministros, pero hay otros muy importantes”, explicó Quinn al referirse a los cargos que permanecen en proceso de definición durante la transición del nuevo Gobierno.

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¿Quién dirigirá la Policía Nacional?

Entre los nombres que mencionó, la periodista afirmó que el general Luis Enrique Méndez Reina sería el próximo director de la Policía Nacional. Según la información entregada, el oficial tendría que ser reincorporado debido a que actualmente se encuentra retirado y estaría liderando el proceso de empalme con la institución.

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Quinn recordó que Méndez Reina cuenta con experiencia en diferentes regiones del país y estuvo al frente de direcciones de la Policía en departamentos como Antioquia, Chocó y Nariño. “El general Luis Enrique Méndez Reina sería el director de la Policía”, afirmó durante la emisión al entregar el posible nombramiento.

La periodista también dio detalles sobre otro cargo dentro de la cúpula policial. Según indicó, el general Carlos Germán Oviedo, actual director de Carabineros, asumiría como nuevo director de Antinarcóticos. “Él pasaría a ser el director de Antinarcóticos”, señaló Quinn.

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Además de los cargos relacionados con la Policía, Darcy Quinn mencionó otro posible nombramiento en una entidad económica. Según la periodista, Laura Peña sería la nueva presidenta de Findeter, recordando que anteriormente trabajó junto a Sandra Gómez cuando esta estuvo al frente de esa institución. Los anuncios hacen parte del proceso de conformación del equipo que acompañará al próximo Gobierno.

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