Por: Caracol TV

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Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer la muerte del ciudadano neerlandés Theodorus Ludovicus Johannes Mul, un empresario turístico que fue hallado sin vida en una finca ubicada en el corregimiento de Minca, zona rural de Santa Marta. Aunque una de las hipótesis conocidas de manera preliminar apuntarían a una posible sobredosis, las autoridades han sido enfáticas en que la causa del fallecimiento solo podrá establecerse una vez concluyan los estudios médico-legales.

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De acuerdo con la información brindada por la Fiscalía, el hallazgo ocurrió el 8 de julio de 2026, hacia las 3:00 de la tarde, en la finca Las 500 Garrapatas, ubicada en el sector rural de Minca.

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Así fue encontrado el empresario neerlandés

Según el reporte conocido por las autoridades, la Central de Radio recibió información sobre un presunto caso de muerte natural registrado en la finca donde residía el ciudadano neerlandés.

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Al llegar al lugar, las autoridades entrevistaron a un amigo de la víctima, quien manifestó que llevaba varios días sin tener contacto con él ni verlo, situación que lo llevó a desplazarse hasta la propiedad para verificar cómo se encontraba.

De acuerdo con ese testimonio, al llegar a la finca encontró a Theodorus tendido en una zona boscosa y sin signos vitales. Tras el hallazgo, dio aviso inmediato a las autoridades competentes para que realizaran la inspección correspondiente e iniciaran las diligencias judiciales.

Aunque en el reporte preliminar figura la hipótesis de sobredosis, las autoridades dejaron claro que esa información no constituye una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.

En el informe de los actos urgentes se dejó constancia de que la causa real del deceso será determinada por la autoridad competente mediante los procedimientos que adelante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Por esa razón, la investigación continúa abierta y las autoridades no han entregado una conclusión oficial sobre qué provocó la muerte del empresario.

Por ahora, el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad que, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), coordina las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del ciudadano neerlandés.

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¿Quién era Theodorus Ludovicus Johannes Mul?

Theodorus Ludovicus Johannes Mul era natural de Geldrop, en los Países Bajos. De acuerdo con personas que lo conocieron, llegó a Minca atraído por los atractivos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Con el paso del tiempo decidió establecerse de manera permanente en la zona y se convirtió en empresario turístico mediante la administración de un hostal ecoturístico, actividad que le permitió relacionarse con habitantes, comerciantes y visitantes nacionales y extranjeros.

Por ahora, todas las circunstancias que rodean su muerte continúan siendo materia de investigación y serán los estudios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses los que determinen oficialmente la causa del fallecimiento.

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