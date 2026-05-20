Santa Marta vive unos días tortuosos por cuenta de una ola de calor que está azotando al Caribe. La situación ha sido tan crítica que, durante cuatro horas de este 20 de mayo, hubo una sensación térmica que rondaba entre los 45 y 46 grados centígrados.

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Pero la situación resulta más alarmante por otro problema paralelo a las altas temperaturas, la capital de Magdalena ha vivido constantes fallas en el servicio de la luz. Tal inconveniente ha provocado que personas resulten afectadas al no poder solventar los fuertes calores.

Según una denuncia, una persona falleció en medio de la alta temperatura, sumado a que en su hogar no había servicio de energía. “Hacía una calor horrible, a raíz de ese calor se lo llevaron para la clínica Avidanti, por que lo puso mal, y hoy hace ya como media hora nos dieron la noticia de que falleció por un infarto. La luz volvió a las 4:00 a. m.”, aseguró un testimonio.

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Ante la emergencia, las autoridades han recomendado con urgencia suspender actividades físicas al aire libre, mantenerse bien hidratado y tratar de no exponerse directamente al sol.

A su vez, piden a la gente que permanezca en lugares ventilados (pese a las constantes fallas de electricidad), llevar ropa ligera y cuidar a niños, adultos mayorees y personas con problemas cardiovasculares.

🚨 Atención La ciudad de #SantaMarta completa 4 horas consecutivas reportando una sensación térmica sostenida entre los 45 °C y 46 °C. Bajo estas condiciones, es urgente suspender las actividades físicas al aire libre, mantenerse bien hidratado y evitar la exposición directa al… — iClima (@_iclima) May 20, 2026

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