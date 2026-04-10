Consternación y tristeza ha causado en Santa Marta la muerte de Michell Franco Betancur, una joven de 21 años que, según versiones de sus allegados, acudió a un centro médico por un fuerte dolor de cabeza y falleció poco tiempo después.

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La estudiante hacía parte del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), específicamente del programa agropecuario en el sector de Gaira, donde era reconocida por su dedicación académica y su compromiso con su formación.

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Familiares, amigos y compañeros despidieron a la joven en medio de emotivas muestras de cariño, recordándola como una estudiante destacada, con metas claras y un fuerte deseo de salir adelante para apoyar a su familia.

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De acuerdo con testimonios cercanos, Michell era una joven con múltiples cualidades, disciplinada y con grandes aspiraciones, lo que ha hecho aún más dolorosa su partida para quienes compartieron con ella.

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Aunque se ha indicado que la joven consultó inicialmente por un dolor de cabeza, hasta el momento no se han conocido detalles oficiales sobre las causas exactas de su fallecimiento, lo que ha causado interrogantes entre la comunidad.

El caso ha causado impacto entre estudiantes y docentes del Sena, quienes han expresado su pesar por la pérdida y han acompañado a la familia en este difícil momento.

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Desde distintos espacios, allegados han enviado mensajes de solidaridad y condolencias a los padres, familiares y amigos de la joven, resaltando su calidad humana y el legado que deja entre quienes la conocieron.

La muerte de Michell Franco Betancur se suma a los casos que causan preocupación sobre la atención oportuna en salud, mientras su familia y seres queridos enfrentan el duelo por una vida que, aseguran, tenía un futuro prometedor.

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