El presidente Gustavo Petro respondió a las dudas que hay sobre lo que hará una vez deje la presidencia. En entrevista con Caracol Radio, al mandatario le preguntaron si considera ser rector de alguna universidad y dijo que es una opción que no descarta.
“Yo tengo que esperar primero el resultado electoral. Cualquier cosa que haga depende primero del resultado electoral”, empezó diciendo el primer mandatario. “Sí me han ofrecido muchas universidades en el mundo. Menciono una: Granada, que no me disgusta mucho. Irme de Colombia no me gusta”, agregó.
Ante esto, le pusieron sobre la mesa llegar a la Universidad Externado el próximo año, a lo que el presidente respondió: “Sí, me interesaría. No creo que el Externado lo haga. Mi relación no es tan… yo salí de ahí de economista”.
Universidad Externado le cierra la puerta a Gustavo Petro
Ante dichas declaraciones, Ramiro Bejarano, profesor de la universidad, no dejó dudas sobre la posibilidad de que Gustavo Petro se vincule a la institución.
“No tiene ninguna posibilidad. Eso no es solo un mal chiste, sino una cosa inverosímil. Por ningún motivo el doctor Gustavo Petro puede soñar con que los externadistas vayamos a permitir o considerar con que sea si quiera portero del Externado y menos rector”, afirmó el docente en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.
Para Bejarano, ocupar un cargo como el de rector requiere un recorrido académico sólido. “Se requiere algo más que haber sido presidente, pues se necesita una vida dedicada a la docencia, a la academia y tener un recorrido universitario”, explicó.
El profesor no se detuvo allí y recordó el pasado político de Petro. “Claro que Petro es externadista, pero no se olviden que también es miembro del M-19, la organización terrorista que se tomó por asalto el Palacio de Justicia, donde murieron varios magistrados nuestros”, señaló, subrayando que su historia política es un obstáculo para cualquier acercamiento a la universidad.
Sobre el rol como docente, Bejarano fue categórico: “Jamás estaríamos de acuerdo con que el doctor Petro se acercara ni siquiera como profesor”.
Respecto a los rumores que ponen a Petro como candidato a rector, Bejarano fue crítico con los supuestos impulsores: “Magistrados que litigan en las sombras y cercanos al poder”, concluyó el docente.
