El paradisíaco corregimiento de Taganga, en Santa Marta, se encuentra sumido en una profunda consternación tras registrarse un violento accidente marítimo que cobró la vida de uno de sus trabajadores más queridos y experimentados. El trágico hecho ocurrió el pasado domingo 28 de junio de 2026 en un corredor de alta circulación de naves, ensombreciendo la jornada de movilización de turistas que caracteriza a este destino caribeño.

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La víctima fatal de este siniestro fue identificada como Carlos Mario Matos, conocido cariñosamente entre la comunidad como ‘Chovi’. A sus 42 años, Matos era un rostro habitual en el muelle local; su vida y sustento diario dependían por completo de la movilización segura de pasajeros hacia Playa Grande y otros balnearios aledaños. Su repentina muerte ha generado un profundo dolor entre familiares, compañeros de oficio y habitantes del sector, quienes lo reconocían como una pieza esencial de la economía del turismo de la bahía, según informó El Tiempo.

De acuerdo con las versiones preliminares recopiladas en la zona, el accidente se produjo cuando dos lanchas coincidieron de forma repentina en la misma línea de navegación en proximidades del balneario. Matos iba al mando de su embarcación transportando de regreso a un grupo de turistas. En sentido contrario o cruzado se desplazaba otra nave que viajaba sin pasajeros y que, según reportes de testigos, se desplazaba a una velocidad considerablemente mayor.

El conductor de la segunda lancha habría perdido de vista la trayectoria de Matos, ocasionando un impacto directo y de alta intensidad. Mientras que los turistas a bordo lograron reaccionar rápidamente para ponerse a salvo del choque, ‘Chovi’ recibió la peor parte del impacto, sufriendo heridas de extrema gravedad en cuestión de segundos.

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Tras la colisión, el lanchero fue rescatado del agua por compañeros de oficio y testigos del accidente. De inmediato fue trasladado de urgencia al puesto de salud de Taganga; sin embargo, a pesar de las maniobras del personal médico, falleció a los pocos minutos de su ingreso debido a la severidad de los traumas físicos sufridos.

Elemento de Análisis Detalles Oficiales del Evento Ubicación Exacta Sector conocido como “La Playita”, bahía de Taganga (Santa Marta). Fecha del Suceso Domingo 28 de junio de 2026. Víctima Fatal Carlos Mario Matos, alias ‘Chovi’ (42 años de edad). Embarcación 1 (Afectada) HELINANINTH (Transportaba pasajeros). Embarcación 2 (Agresora) SALMITA (Navegaba presuntamente a alta velocidad). Condición de Legalidad La lancha SALMITA no contaba con matrícula oficial para operar. Reporte de Emergencia Activado a través del canal 16 de radio VHF marítima.

Horas después del siniestro, la Dirección General Marítima (Dimar) emitió un pronunciamiento oficial confirmando la apertura de una investigación formal sobre el caso. El dato más alarmante revelado por la autoridad es que la embarcación SALMITA operaba de manera irregular y sin los permisos requeridos por la ley, lo que enciende las alertas sobre el control del transporte informal en una zona turística tan transitada.

La entidad explicó que tras recibir el reporte radial se coordinó una respuesta inmediata junto a la Estación de Guardacostas de la Armada de Colombia y la Capitanía de Puerto. No obstante, dada la urgencia por salvar la vida de Matos, los testigos ya habían evacuado las lanchas del punto exacto del choque cuando las patrullas hicieron su arribo. Los peritos marítimos centran ahora sus esfuerzos en determinar las fallas humanas, el grado de impericia y el presunto exceso de velocidad que desencadenaron esta tragedia.

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