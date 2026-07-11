El presidente electo, Abelardo de la Espriella, llegó este sábado a Yopal, Casanare, como parte de su gira de empalme regional, acompañado por varios de los ministros designados que harán parte de su gabinete. Durante la visita sostuvo reuniones con el gobernador del departamento y con representantes de los 19 municipios para conocer las principales necesidades de la región antes de asumir el cargo el próximo 7 de agosto.

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En el encuentro, De la Espriella aseguró que Casanare ocupará un lugar prioritario en su Gobierno y prometió una relación directa entre la Presidencia y las autoridades locales. “Estos 19 municipios están en mi corazón y no los voy a dejar solos. Ustedes no necesitan intermediarios para tener una relación directa con la Presidencia de Colombia. Las puertas están abiertas, porque en esta presidencia no habrá centralismo bogotano”, afirmó.

(Vea también: “No hay vacaciones ni flojera”: De la Espriella marcó el camino a sus ministros, luego de consejo)

El mandatario electo también presentó parte de su visión para el desarrollo del departamento y aseguró que buscará convertir a Casanare en un referente nacional e internacional de producción agropecuaria. Según explicó, la meta es impulsar el potencial agrícola de la región para posicionarla como un proveedor de alimentos con capacidad de exportación hacia diferentes mercados.

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A su vez, dijo que enviará ayudas para el departamento, que fue fuertemente golpeado por lluvias y provocó inundaciones, lo que dejó más de 4.000 familias damnificadas. Actualmente, Casanare se encuentra en calamidad pública.

“Personalmente verificaré cada peso, con un respeto absoluto por la plata del pueblo colombiano”, dijo.

Durante su intervención, De la Espriella destacó que Colombia aún tiene un amplio camino por recorrer en materia de desarrollo rural. “Colombia ni siquiera ha agotado su etapa agrícola. El futuro del país está en la tierra, y esa tierra maravillosa está aquí”, manifestó al referirse al potencial productivo de Casanare.

Finalmente, el presidente electo sostuvo que el fortalecimiento del sector agropecuario será una de las bases de su administración. En ese sentido, afirmó que la soberanía y la seguridad alimentaria del país dependerán del impulso que se le dé al campo colombiano y reiteró su compromiso de trabajar con las autoridades regionales para consolidar a Casanare como un eje estratégico del desarrollo nacional.

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