El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella fijó su postura frente a la situación de Venezuela y lo que será su papel una vez asuma el poder. A través de un comunicado oficial, difundido por Defensores de la Patria, el equipo del presidente electo dejó claro que la prioridad estará en la cooperación internacional con enfoque humanitario, descartando cualquier intención de intervención o desconocimiento de la soberanía del país vecino.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Venezuela respondió a De la Espriella y lo aterrizó sobre su idea de reconstruir ese país)

El documento comienza señalando que el “Gobierno entrante de Colombia reitera su disposición de contribuir a la reconstrucción de Venezuela desde la cooperación y la solidaridad”, marcando el tono general del mensaje.

En ese sentido, se explica que la administración entrante “tomó nota del comunicado emitido por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, en referencia a reacciones previas sobre declaraciones del propio De la Espriella.

Lee También

Uno de los puntos centrales del comunicado es la intención de aclarar el enfoque de dichas declaraciones. Según el texto, “las afirmaciones del presidente electo fueron hechas desde una perspectiva exclusivamente humanitaria y de cooperación regional”, subrayando que el objetivo es apoyar en escenarios de crisis, especialmente cuando se trata de tragedias de gran magnitud.

Acá, el pronunciamiento:

#ATENCIÓN | El Gobierno entrante de Colombia reiteró su disposición de contribuir a la reconstrucción de Venezuela desde la cooperación humanitaria y la solidaridad entre pueblos hermanos. El presidente electo, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), señaló que cualquier… pic.twitter.com/4ZLBkxXmUW — Defensores de la Patria (@defensoresco) July 11, 2026

El documento insiste en que cualquier eventual participación de Colombia estaría enmarcada en el respeto al derecho internacional. De hecho, recalca que “en ningún momento se planteó desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades”. Esta precisión busca disipar interpretaciones sobre posibles injerencias, en un contexto históricamente sensible en las relaciones entre ambos países.

Asimismo, el comunicado reconoce la magnitud de los retos que enfrenta Venezuela, al afirmar que “la reconstrucción de las zonas afectadas es un desafío de enormes proporciones”. En esa línea, plantea que este proceso podría beneficiarse no solo de la solidaridad internacional, sino también de la experiencia técnica de países vecinos y del apoyo de sus sectores productivos.

Otro aspecto relevante es la oferta concreta de capacidades por parte de Colombia. El gobierno entrante destaca que el país cuenta con recursos humanos y técnicos que podrían ser útiles en un escenario de cooperación.

“Colombia cuenta con capacidades técnicas, logísticas y humanas, entre ellas las de sus ingenieros militares y su sector privado”, señala el texto, mencionando posibles aportes en tareas como remoción de escombros, recuperación de infraestructura y procesos de reconstrucción.

Sin embargo, también se deja claro que cualquier acción dependerá de condiciones específicas. El apoyo solo sería posible “si así llegaran a existir los canales institucionales y la voluntad de cooperación entre las partes”, lo que implica que no se trata de una intervención unilateral, sino de un esfuerzo coordinado y consensuado.

El mensaje cierra con un llamado a priorizar la solidaridad por encima de las diferencias políticas. “Las tragedias no distinguen fronteras ni ideologías”, afirma el comunicado, agregando que en esos momentos “la solidaridad entre pueblos hermanos debe prevalecer sobre cualquier diferencia política”.

Finalmente, el gobierno entrante reafirma su disposición a mantener esa línea de acción en el futuro. Según el texto, Colombia buscará “tender la mano al pueblo venezolano” y respaldar iniciativas que permitan “proteger la vida, acelerar la recuperación de las comunidades afectadas y fortalecer la estabilidad de la región”.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.