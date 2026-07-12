Este domingo 12 de julio, el presidente de la República, Gustavo Petro, emitió una orden directa y contundente a las Fuerzas Armadas: ningún establecimiento militar o policial podrá ser utilizado para los actos de posesión del mandatario electo, Abelardo de la Espriella.

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La determinación fue dada a conocer por el jefe de Estado a través de un extenso mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), donde dejó en claro que mantendrá el mando supremo de la fuerza pública hasta el último segundo de su periodo constitucional.

Petro insistió en que la posesión presidencial debe hacerse conforme a lo establecido en la Constitución de 1991, es decir, ante el Congreso de la República de Colombia en sesión plena.

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“Ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”, escribió el jefe de Estado, dejando claro que, mientras continúe en el cargo, mantiene la autoridad como comandante supremo de las Fuerzas Militares.

Acá, el pronunciamiento del presidente Petro:

Cómo dije, en medio de las lentejuelas del nuevo gobierno no votado por la mayoría del pueblo, la ley dice cuál es la sede del Congreso, y es en una sesión del Congreso donde el nuevo presidente debe posesionarse, tal como lo hice yo y todos los demás. Que Abelardo no me de la… https://t.co/trc9VqxyxR — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 13, 2026

En su pronunciamiento, Petro recordó que, según la ley, los cuarteles militares y policiales están bajo su mando hasta el momento en que el nuevo presidente jure el cargo. En ese sentido, subrayó que ningún oficial puede rendir saludo militar a un civil que aún no haya asumido formalmente como comandante supremo.

El mandatario también hizo énfasis en que la transmisión del mando debe regirse por las normas vigentes, las cuales establecen que la posesión se lleva a cabo en la sede del Congreso. “La ley dice cuál es la sede del Congreso de la República, donde deben debatirse las leyes del pueblo”, señaló en su mensaje.

Además del aspecto jurídico, Petro incluyó consideraciones de carácter político en su publicación, en la que cuestionó el contexto en el que se da la llegada del nuevo gobierno. No obstante, el eje central de su comunicación fue la defensa del procedimiento institucional para la investidura presidencial.

El presidente saliente reiteró que, mientras permanezca en funciones, su deber es garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes del país. En esa línea, sostuvo que los escenarios militares tienen un propósito distinto, enfocado en la defensa y seguridad, y no en actos políticos o institucionales como la posesión de un mandatario.

Con esta orden, el Gobierno deja establecido que no habrá uso de instalaciones militares para la ceremonia de posesión, reforzando la idea de que el acto debe mantenerse dentro de los parámetros tradicionales definidos por la Constitución, con el Congreso como escenario principal.

Finalmente, el mandatario anunció dos acciones de alto valor simbólico antes de dejar la Casa de Nariño:

El destino de la espada: ordenó que la espada de combate del Libertador Simón Bolívar retorne de manera definitiva a la Quinta de Bolívar, lugar donde habitó junto a Manuela Sáenz.

Cambios en la galería presidencial: confirmó la incorporación de los retratos del presidente afrocolombiano Juan José Nieto (mencionado de forma general como Carlos Nieto) y del líder indígena y general supremo José María Melo (1854), destacando su rol histórico como libertadores de esclavos en el pasillo oficial de los presidentes de la República.

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