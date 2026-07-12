La gerente del Fondo de Adaptación, Angie Lizeth Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y antigua mano derecha del presidente Gustavo Petro, no asiste a su cargo desde el pasado 18 de junio debido a una crisis relacionada con su diagnóstico de salud mental, según recogió la revista Cambio.

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De acuerdo con documentos y certificaciones médicas presentados por la funcionaria (citados por la revista), para el 10 de julio Rodríguez había completado 23 días en una licencia por enfermedad. La incapacidad inicial era por diez días, pero fue renovada en dos ocasiones. En la última de estas incapacidades, la funcionaria le informó al médico tratante que se sentía “hostigada y acosada laboralmente”.

Antes, el mismo 18 de junio, había reportado una crisis relacionada con su diagnóstico. “Me siento muy revictimizada. Tuve un episodio de pánico hace dos días”, señaló Rodríguez días antes de la segunda vuelta presidencial, según consignó el medio.

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La ausencia de Rodríguez en el Fondo de Adaptación obedece, según los documentos, a síntomas como ansiedad severa, insomnio, dolor torácico, náuseas, llanto frecuente y preocupación constante por su seguridad y la de su familia. La psiquiatra que la atendió dejó consignado que presentaba “síntomas ansiosos desbordados y marcadas disautonomías”, citó la revista.

Cambio destaca que en la historia clínica también se consignó que la exdirectora del DAPRE reportó amenazas contra su vida y que el entorno laboral, específicamente la Casa de Nariño, aparecía como el principal detonante de su diagnóstico.

El 24 de junio, la joven administradora pública afirmó ante un juez que las afectaciones que padece despertaron en noviembre de 2025, mencionó el rotativo. Esta fecha coincide con el momento en que el presidente Petro la encargó como gerente del Fondo de Adaptación y con el inicio de sus rencillas públicas con Carlos Carrillo, entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En una acción de tutela conocida por Cambio, Rodríguez advirtió: “Durante el mes de noviembre de 2025 inicié atención y seguimiento psiquiátrico especializado como consecuencia de las afectaciones emocionales y psicológicas que venía experimentando en el contexto de los acontecimientos que para entonces enfrentaba”.

La funcionaria añadió, según el medio: “Fui diagnosticada con Trastorno Depresivo Mayor y Trastorno de Ansiedad Generalizada. Este cuadro clínico fue ratificado posteriormente en mi examen médico de egreso del DAPRE el 16 de febrero de 2026, bajo el diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión, y se ha mantenido vigente hasta certificaciones recientes de mayo de 2026”.

Este panorama se enmarca en las múltiples denuncias que Rodríguez ha hecho en los últimos meses sobre presuntas irregularidades, extorsiones, amenazas y disputas internas en el Gobierno, incluyendo señalamientos contra figuras como Carlos Carrillo y Juliana Guerrero.

La gerente del Fondo de Adaptación ha presentado documentos ante la justicia buscando, entre otros aspectos, prorrogar su esquema de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), en un contexto donde se acerca el final del actual periodo presidencial.

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