María Camila Potosí, una joven de 21 años con ocho meses de embarazo, desapareció el 16 de julio en el barrio Meléndez, en Cali, cuando salía de la casa de su cuñada hacia un centro médico para un control prenatal. Cuatro días después, su cuerpo fue hallado con señales de tortura y heridas de arma cortopunzante junto a un río en el corregimiento de La Buitrera, al sur de la ciudad.

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Familiares y amigos de la víctima aseguran que su bebé fue extraída del vientre antes de que la mataran y que la niña se encuentra con vida. Sin embargo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aclaró que las autoridades esperan el informe oficial de Medicina Legal para confirmar las circunstancias exactas del crimen.

(Vea también: Sale a la luz qué habría pasado con sospechosa en caso de María Camila Potosí: “La entregamos”)

Según La FM, Yulieth, parecer habría asistido al programa haciéndose pasar por embarazada, con el propósito de establecer vínculos con otras gestantes, pues le había dicho a su expareja que estaba esperando un hijo de él. Al momento de la entrevista, Yulieth no estaba detenida formalmente, sino rindiendo interrogatorio ante las autoridades.

Carlos Rincón, señalado como expareja de la sospechosa, declaró públicamente que él es una víctima en este caso. El alcalde Eder indicó que los detalles sobre su situación jurídica corresponde precisarlos a la Fiscalía y a la Policía Metropolitana de Cali, entidades que lideran la investigación.

Eder anunció que la Alcaldía incrementó la recompensa de 50 a 200 millones de pesos por información que conduzca a los responsables del crimen o al paradero de la bebé. El mandatario también advirtió que este delito no pudo haber sido cometido por una sola persona y que las autoridades trabajan para desmantelar toda la red involucrada.

Alba Rubí Gómez, madre de María Camila, cree que su hija fue obligada a dar a luz antes de ser asesinada. La Secretaría de Bienestar Social y la Subsecretaría de Género de Cali han mantenido contacto con la familia de la víctima.

¿Cómo se conocieron María Camila Potosí y la sospechosa Juliette?

De acuerdo con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, las dos mujeres habrían establecido contacto a través de un programa de madres gestantes. Las autoridades continúan construyendo esa línea de investigación para confirmar los detalles del vínculo entre ambas.

¿Cuál es la recompensa por información sobre el crimen de María Camila Potosí en Cali?

La Alcaldía de Cali fijó una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del crimen o ubicar a la bebé. El alcalde Eder precisó que el dinero también aplica para quienes aporten datos sobre el paradero de la niña, cuya supervivencia aún no ha sido confirmada oficialmente por Medicina Legal.