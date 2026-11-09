Por: Portal Bogotá

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En la ciudad de Bogotá, el fútbol ocupa un lugar central en las actividades que se desarrollan en el estadio Nemesio Camacho El Campín. De acuerdo con información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), este escenario deportivo se encuentra actualmente en el centro de un procedimiento administrativo, cuyas implicaciones pueden ser relevantes para la gestión y uso del estadio. El IDRD confirmó que el lunes 9 de noviembre de 2026, a las 10:00 a.m., continuará la audiencia pública dentro de un proceso sancionatorio contractual contra Sencia S.A.S., empresa concesionaria encargada de la administración de El Campín.

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Esta diligencia representa la continuación de la audiencia que se inició el 29 de octubre pasado. En esa ocasión, el IDRD presentó los hechos en los que fundamenta el supuesto incumplimiento por parte de Sencia S.A.S., así como las obligaciones contractuales que podrían haberse visto vulneradas y una valoración preliminar de los daños causados en el marco del contrato de concesión para operar El Campín. Dicha concesión está enmarcada bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) número 2772 de 2024, cumpliendo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que vela por el respeto al debido proceso y los derechos de defensa y contradicción para las partes involucradas.

El proceso sancionatorio tiene como objetivo determinar si hubo o no incumplimientos contractuales durante la administración del estadio por parte de Sencia S.A.S. y, de ser el caso, establecer las medidas correspondientes. El carácter público de la audiencia está garantizado a través de acceso virtual, debido a las restricciones de aforo y organización del evento. Únicamente los sujetos procesales, sus representantes legales y el personal institucional estrictamente necesario podrán ingresar presencialmente al Salón Caracol, donde se realiza la diligencia.

El IDRD continúa con el seguimiento técnico y contractual de la concesión a través de interventoría y constantes requerimientos dirigidos al concesionario. El propósito de este monitoreo es asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, así como la protección y adecuado mantenimiento del estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Bogotá. La entidad ha insistido en que la prioridad es el fútbol y el bienestar de los deportistas, clubes y aficionados de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el motivo de la audiencia pública contra Sencia S.A.S. en El Campín?

La audiencia pública tiene como objetivo principal analizar presuntos incumplimientos de Sencia S.A.S., empresa concesionaria responsable de la administración del estadio Nemesio Camacho El Campín. Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, se han identificado hechos y obligaciones contractuales que podrían haber sido vulneradas, por lo que se busca determinar responsabilidades y posibles sanciones dentro del proceso iniciado bajo la norma de Asociación Público Privada número 2772 de 2024.

¿Cómo puede la ciudadanía seguir la audiencia pública sobre El Campín?

La audiencia será de carácter público y la ciudadanía interesada podrá seguirla de forma virtual, garantizando así la transparencia del proceso. Debido a limitaciones de aforo y organización, solo los sujetos procesales, sus representantes y el personal estrictamente necesario podrán estar presentes en el Salón Caracol, pero el acceso remoto está disponible para quienes deseen conocer el desarrollo de la diligencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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