Por: Noticiero 90 minutos

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La selección Colombia ya se encuentra en Cali para iniciar su concentración, con el propósito de preparar los dos partidos amistosos que disputará contra Chile en la última fecha de partidos internacionales organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) en 2026. El equipo liderado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo afrontará su primer reto el viernes 13 de noviembre en el estadio olímpico Pascual Guerrero. Una vez termine ese compromiso, el plantel viajará a Santiago con miras al segundo encuentro de este ciclo.

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De acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el arribo de los jugadores convocados se está llevando a cabo de manera escalonada, según sus respectivas obligaciones deportivas y los desplazamientos provenientes de diferentes países. Los primeros en unirse a la concentración fueron Matías Orozco, Juan David Arizala, Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez. Más adelante, se sumaron figuras como Jhon Solís, Devis Vásquez y Daniel Mosquera, así como Dávinson Sánchez, Luis Suárez, Óscar Perea, Camilo Vargas y Éider Ocampo.

Con estas llegadas, el cuerpo técnico trabaja en poner a punto al equipo tanto en lo táctico como en lo físico, mientras espera completar el grupo lo antes posible para poder realizar las sesiones previas al partido contra Chile. Una de las principales novedades de la convocatoria es la ausencia de Luis Díaz, debido a una lesión sufrida en el encuentro entre Bayern Múnich y Arsenal por la Liga de Campeones de Europa (Champions League). Su baja le permite al técnico argentino observar y evaluar a otros futbolistas que buscan ganarse un lugar en futuras convocatorias.

Esta doble jornada de partidos amistosos representa una oportunidad clave para la selección Colombia. Por un lado, sirve para analizar talentos emergentes y dar continuidad al proceso de renovación de la ‘tricolor’, en el que varios jóvenes buscan consolidarse en el equipo mayor. Por otro, el regreso al estadio Pascual Guerrero de Cali después de casi treinta años es un hecho destacado, marcando una especie de reencuentro histórico entre la selección y esta sede deportiva. La segunda cita será el martes 17 de noviembre en el estadio nacional de Santiago, a las 6:00 de la tarde, hora colombiana. Estos compromisos serán los últimos internacionales del año para Colombia y tendrán valor en el proceso de preparación de nuevos desafíos para el combinado nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Luis Díaz no juega los partidos amistosos de la selección Colombia en noviembre de 2026?

Según información proporcionada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Luis Díaz quedó fuera de la convocatoria para los amistosos contra Chile debido a una lesión que sufrió durante el encuentro entre Bayern de Múnich y Arsenal por la Liga de Campeones de Europa. Su ausencia crea nuevos espacios para otros jugadores que buscan consolidarse en el proceso de renovación bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

¿Cuándo y dónde juega la selección Colombia sus partidos amistosos contra Chile en 2026?

De acuerdo con datos publicados por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el primer partido se disputará el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, a las 7:00 de la noche. El segundo encuentro será el martes 17 de noviembre, a las 6:00 de la tarde (hora colombiana), en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.