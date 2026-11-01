Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La trágica noche del 31 de octubre marcó profundamente la vida de María José y su familia en el barrio Pueblo Nuevo, en Ibagué, cuando un incendio arrasó su vivienda y les arrebató una presencia fundamental: la mascota de la abuela. Según relató María José, la emergencia no solo representó la pérdida de su hogar, sino también el dolor irreparable de ver partir al 'peludito', un canino que era considerado como un miembro esencial en la vida de la familia. En su testimonio, compartido en las redes sociales, la mujer enfatizó que la mascota era especialmente importante para su abuela, quien incluso trató de rescatar al animal durante el incendio, pero su esfuerzo no fue suficiente. El canino, asustado, se escondió en un clóset, donde finalmente sufrió un paro cardíaco que le quitó la vida antes de poder ser auxiliado. María José expresó su devastación: "Siempre fue una prioridad ella y estamos devastados", dejando en evidencia la magnitud de la pérdida.

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De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Ibagué, el incendio ocurrió en la carrera Sexta, dentro del barrio Pueblo Nuevo. La emergencia fue contenida gracias a la intervención de 12 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes evitaron que las llamas alcanzaran otras estructuras. Según declaraciones oficiales recogidas por la Alcaldía, la tragedia afectó dos viviendas y un establecimiento comercial que hacían parte de una misma edificación. No obstante, además de los graves daños materiales, la muerte del animal se convirtió en uno de los episodios más dolorosos de lo sucedido. Autoridades locales, de acuerdo con Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, están realizando análisis para evaluar los daños y establecer el tipo de ayuda necesaria para las familias damnificadas. Las causas que originaron el incendio son materia de investigación por parte de las autoridades, quienes revisan tanto el origen de la emergencia como las condiciones en que se encontraba el inmueble afectado.

Frente a este tipo de emergencias, la Alcaldía de Ibagué recordó a la comunidad la importancia de reforzar las medidas de prevención, como supervisar velas y objetos con llama abierta, revisar instalaciones eléctricas y no dejar dispositivos cargando sin vigilancia. Para reportar emergencias, las líneas habilitadas son el 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos y el 123 de la Policía Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomendaciones dio la Alcaldía de Ibagué para prevenir incendios en viviendas?

La Alcaldía de Ibagué recomendó no encender ni dejar veladoras u objetos con llama abierta sin supervisión. Otras sugerencias incluyen revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, evitar dejar celulares y dispositivos cargando durante la noche sobre camas o almohadas y desconectar los aparatos eléctricos sin uso. Además, recordaron a la ciudadanía las líneas de emergencia: 119 para bomberos y 123 para la Policía Nacional.

¿Cuáles fueron las consecuencias del incendio en Pueblo Nuevo, Ibagué?

El incendio provocó daños significativos en dos viviendas y un establecimiento comercial en el barrio Pueblo Nuevo, Ibagué. Más allá de las pérdidas materiales, la tragedia se acentuó con la muerte de un canino que era fundamental para la familia afectada. Las autoridades realizan actualmente la evaluación de daños y estudian las causas que originaron la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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