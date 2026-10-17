Nequi amplió las opciones para mover dinero en efectivo con la incorporación de los establecimientos OXXO a su red de corresponsales en Colombia. La compañía sumó estos puntos mediante su aliado Puntored, con el objetivo de facilitar depósitos y retiros a sus usuarios.

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La red física de Nequi tiene presencia en el 99 % de los municipios del país y cuenta con más de 28.000 corresponsales Bancolombia y cerca de 20.000 corresponsales Nequi a través de diferentes aliados. Con la llegada de OXXO, los usuarios tendrán nuevos lugares para acceder a estos servicios.

Las personas podrán depositar y retirar dinero en los establecimientos habilitados, mientras que la aplicación continuará como el principal canal para administrar los recursos. Desde allí también están disponibles servicios como transferencias, pagos, ahorro, crédito y recepción de remesas.

La red también incluye comercios como ARA, Olímpica, Ísimo, Corbeta, Farmatodo y Farmanorte, mediante aliados como Puntored y PTM. La estrategia busca ampliar el acceso en municipios que están por fuera de las principales ciudades.

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“Sumar nuevos puntos, como OXXO a través de nuestro aliado Puntored, nos permite ampliar esa presencia y estar disponibles en más lugares que hacen parte de la cotidianidad de nuestros usuarios”, afirmó Alejandra Santa Botero, gerente de Negocios de Nequi.

Finalmente, Nequi recomendó acudir únicamente a puntos autorizados y verificar los datos de cada operación antes de confirmarla. La compañía también recordó que nunca solicita claves, códigos QR ni información personal mediante llamadas, mensajes o redes sociales.

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