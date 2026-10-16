Por: EL PILON SA

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La denuncia de Amal Victoria Caro, residente en Bosconia, ha desatado controversia en redes sociales tras la publicación de un video donde expone su situación con la funeraria Inversiones La Paz. En el video, Caro aparece junto al féretro de su hermano, declarando que debió pagar 2.500.000 pesos por el servicio fúnebre, una suma exigida a pesar de que ella realizaba pagos mensuales para estar afiliada y garantizar este tipo de servicios. De acuerdo con el testimonio recogido por El Pilón, la mujer relató que pagaba 65.000 pesos cada mes por la afiliación, pero cuando necesitó ayuda para trasladar el cuerpo de su hermano desde Valledupar hasta Bosconia, la empresa solicitó inicialmente 3 millones de pesos que luego, tras excluir algunos servicios como las sillas y la ceremonia religiosa, fueron rebajados a 2,5 millones de pesos.

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La inconformidad de la denunciante creció al enterarse de que ese valor tampoco incluía el espacio en el cementerio. “Me vendieron un plan fúnebre con engaños. No me van a dar una bóveda donde meter a mi hermano y darle un entierro digno”, expresó Caro durante el video, refiriéndose a la falta de claridad sobre los alcances de su cobertura.

El caso rápidamente cobró notoriedad y motivó una respuesta oficial de la funeraria, cuyos representantes regionales explicaron los motivos detrás de la controversia contractual. Joaphan Peña, gerente regional de la Costa, y Xiomara Ávila, administradora regional de la funeraria con sede en Valledupar, aseguraron que el cobro adicional no constituyó un incumplimiento, sino que obedeció al cumplimiento de los 'periodos de carencia'. Este término describe el tiempo mínimo que se debe esperar después de la afiliación para que la cobertura sea del 100 %. Los directivos precisaron que la afiliación de Caro comenzó el 30 de abril de 2026 y el fallecimiento ocurrió el 15 de octubre del mismo año, lo que significa que no se completaron los 180 días requeridos para que la cobertura funcionara en su totalidad ante fallecimientos por enfermedades terminales. Bajo estas circunstancias, explicaron, la empresa ofreció un servicio funerario particular con descuento y reiteraron la disposición para mostrar el contrato firmado que especifica este tipo de condiciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los periodos de carencia en un plan fúnebre y cómo afectan la cobertura?

El periodo de carencia en un plan fúnebre es el tiempo estipulado en el contrato durante el cual el afiliado aún no cuenta con la cobertura total de los servicios pactados, especialmente en casos de muerte por enfermedades terminales, catastróficas o degenerativas. En este caso, como explicó la funeraria de acuerdo con El Pilón, no se cumplieron los 180 días de afiliación ininterrumpida que exige la póliza, lo que impidió activar el 100 % de la cobertura y generó un cobro adicional a la familia.

¿Por qué el servicio funerario de Inversiones La Paz no incluyó el espacio en el cementerio?

Según el testimonio de Amal Victoria Caro, el pago efectuado a la funeraria Inversiones La Paz no cubría el espacio en el cementerio porque las condiciones del contrato y los servicios incluidos dependían de tiempos y exclusiones establecidos en la póliza. A pesar de la afiliación activa y el pago de cuotas mensuales, las restricciones por falta del tiempo mínimo de carencia llevaron a que algunos servicios, como la bóveda, quedaran fuera de la cobertura inmediata.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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