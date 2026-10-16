Por: EL PILON SA

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En Valledupar, el sistema municipal de videovigilancia atraviesa actualmente una profunda crisis de claridad y operatividad, según respuestas entregadas a EL PILÓN por la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Ambas entidades, responsables de la vigilancia y la administración del circuito cerrado de televisión (CCTV), entregan cifras dispares sobre el número de cámaras que funcionan en la ciudad. De acuerdo con el coronel German Alexander Gomez Aranguren, comandante de la Metropolitana, y según el oficio GS-2026-057740-MEVAP fechado en octubre de 2026, solo 13 de las 370 cámaras instaladas están en funcionamiento. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad sostiene en el oficio SESEC OFPLA/1679 que, de acuerdo con datos suministrados por la Policía Metropolitana, el sistema CCTV cuenta con 117 cámaras activas y 253 inactivas, lo que evidencia una diferencia de 104 equipos y una incertidumbre sobre cuál reporte se ajusta mejor a la realidad.

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Ninguna de las respuestas revisadas aclara si las discrepancias numéricas obedecen a cortes en momentos distintos, a una actualización del sistema o a la aplicación de criterios distintos para considerar que una cámara está “operativa”. Mientras la Policía detalla todo tipo de fallas —desde problemas eléctricos, fallas en mecanismos PTZ (de movimiento y acercamiento), hasta deterioro, obsolescencia y ausencia de dispositivos en la infraestructura—, la Secretaría señala que las causas de inoperatividad van más allá del mantenimiento del software: incluye intervenciones externas a la red de fibra óptica y cableado eléctrico, hurto, vandalismo, así como fallas materiales por arborización y antigüedad de los equipos.

El monitoreo de la red corresponde al Centro Automático de Despacho (CAD) de la Policía Metropolitana, encargado de coordinar la atención en casos de incidentes y de articular la vigilancia con el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad. Desde 2025, la administración y el mantenimiento del CCTV están a cargo de la Secretaría, aunque la titularidad de los equipos sigue siendo municipal. A la fecha de la última comunicación, se encuentra en ejecución el contrato 1846-SGR, por casi 1.200 millones de pesos, para mantenimiento, reposición de cámaras y recuperación de la infraestructura.

Sin embargo, la discrepancia crucial persiste. Ambas entidades admiten un inventario total de 370 cámaras y reconocen fallas múltiples, pero no existe, con base en los oficios analizados, una cifra única ni un soporte técnico definitivo que permita entender las razones de la diferencia en cuanto a cámaras funcionales. De fondo, el tema trasciende la simple estadística de equipos: la ciudadanía demanda información certera sobre cuántos dispositivos contribuyen realmente a la respuesta institucional ante incidentes de seguridad y convivencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas cámaras de videovigilancia están realmente en funcionamiento en Valledupar?

De acuerdo con la información recopilada por EL PILÓN, existe una profunda discrepancia en las cifras oficiales. La Policía Metropolitana reporta solo 13 cámaras operativas de 370, mientras que la Secretaría de Seguridad y Convivencia sostiene que son 117 equipos activos. La falta de precisión en los criterios y la ausencia de comparación clara entre cortes explican que todavía no se sepa con exactitud cuántas cámaras están funcionando realmente.

¿Por qué hay una diferencia de cifras entre la Policía y la Secretaría de Seguridad sobre las cámaras CCTV de Valledupar?

La diferencia, de 104 cámaras, se atribuye a la utilización de criterios distintos para determinar la operatividad, así como a posibles cortes en fechas diferentes o a la forma en que cada entidad clasifica los equipos. Además, la Secretaría asegura que la información proviene de la misma Policía Metropolitana, lo que agrava la falta de claridad sobre cuál es el dato correcto y pone sobre la mesa la necesidad de un soporte técnico que certifique la cifra real de cámaras funcionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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