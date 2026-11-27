Por: Portal Bogotá

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Los árboles que embellecen el espacio público de Bogotá, agrupados en el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', enfrentan serias dificultades debido a factores ambientales. Las fluctuaciones de temperatura, alta contaminación, suelos con pocos nutrientes y la intervención humana afectan notoriamente la salud de estos árboles, de acuerdo con datos del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB). Frente a este panorama, el grupo de investigación aplicada de la entidad adelanta dos estudios clave para comprender la relación entre el clima y los problemas fitosanitarios —es decir, aquellos que afectan la salud vegetal— del arbolado urbano capitalino.

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Estas condiciones adversas afectan la capacidad de los árboles para resistir plagas y enfermedades como insectos, hongos, bacterias, ácaros y nemátodos, cuyos ataques pueden alterar el sistema vascular, dañar el follaje y las raíces, e incluso causar la muerte de los individuos más vulnerables, según información del JBB. Los estudios no buscan identificar una causa común, sino explorar diferentes problemáticas y fortalecer el monitoreo fitosanitario, además de aportar guías para conservar el arbolado de la ciudad.

De acuerdo con Gustavo Ardila, ingeniero agrónomo de la Subdirección Técnica Operativa del JBB, gran parte de las investigaciones en marcha durante el año se ha centrado en dos especies: el sauce llorón (Salix humboldtiana) y el falso pimiento (Schinus molle). El equipo ha revisado los registros históricos de temperatura, precipitaciones, humedad del suelo y la ocurrencia de fenómenos climáticos como el fenómeno de El Niño y La Niña para determinar cómo influyen sobre el deterioro de los sauces llorones.

Respecto al falso pimiento, la investigación se enfoca en la relación entre los cambios climáticos y la aparición del insecto Monalonion velezangeli, conocido popularmente como chinche de la chamusquina. Los especialistas analizaron datos de temperatura, precipitación y humedad, junto con la expansión de la plaga en varias localidades de Bogotá y la experiencia del equipo de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE) del JBB.

Para enfrentar estas problemáticas, se aplicaron distintos tratamientos tanto nutricionales como fitosanitarios, entre ellos fertilización edáfica (en el suelo), fertirriego (fertilización a través del agua), endoterapia (aplicación de productos dentro del árbol), aspersión y fertilización foliar. Tras cuatro evaluaciones, los sauces llorones no evidenciaron una mejora fitosanitaria con ninguno de los tres tratamientos. En cambio, los falsos pimientos mostraron una recuperación significativa en todos los casos monitorizados, evidenciando diferencias en la reacción de las especies ante los mismos tratamientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los retos fitosanitarios que afectan a los árboles urbanos en Bogotá?

Los árboles del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ enfrentan retos como daños causados por plagas de insectos, hongos, bacterias, ácaros y nemátodos, que deterioran el sistema vascular y limitan su desarrollo, agravados por la contaminación, el clima y la baja calidad del suelo, según reporta el Jardín Botánico de Bogotá.

¿Por qué los tratamientos fitosanitarios funcionaron en los falsos pimientos y no en los sauces llorones?

Según las investigaciones del JBB, los tratamientos nutricionales y fitosanitarios aplicados a ambas especies mostraron resultados positivos solo en los falsos pimientos. Los sauces llorones no evidenciaron recuperación, lo que podría estar relacionado con diferencias en la tolerancia de cada especie a las condiciones ambientales y la acción de plagas específicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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