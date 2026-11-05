Por: Noticiero 90 minutos

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Con solo 16 años, Emanuel Otálvaro alcanzó un hito histórico para Colombia al obtener la medalla de plata en tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Este logro marca un antes y un después en el rumbo de este deporte para el país, pues, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos, hasta ahora ningún colombiano había logrado subir al podio en esta disciplina ni en los Juegos Olímpicos de la Juventud ni en los convencionales. Conocido en el entorno deportivo como el ‘Diablo Azul’, Otálvaro disputó una final de alto nivel frente a Kawakami Ryuusei, deportista japonés que terminó llevándose el oro.

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La final entre Otálvaro y Ryuusei resultó electrizante desde el inicio. Según la misma fuente, el encuentro concluyó 4-2 a favor del japonés, con parciales de 15-13, 11-7, 13-11, 6-11, 2-11 y 11-6. Aunque Kawakami llegó a tomar una ventaja de tres juegos, Otálvaro reaccionó y se impuso en los dos siguientes, lo que mantuvo vivas las esperanzas colombianas. Sin embargo, el asiático selló su victoria en el último set y aseguró su segunda presea dorada del certamen, pues ya había triunfado también en la modalidad de dobles mixtos.

El camino de Otálvaro hasta esta histórica final fue fruto de años de perseverancia. Como destaca la crónica, durante su niñez apoyó económicamente a su familia: realizaba tareas como alimentar cerdos y vender dulces, tamales y arepas para conseguir recursos y así poder forjar su sueño en el deporte. Ese esfuerzo familiar y personal dio sus frutos en estos Juegos Olímpicos de la Juventud y en otros escenarios internacionales.

El ‘Diablo Azul’ ya había dejado huella al conseguir medalla de bronce en el Panamericano de mayores y plata en el Grand Smash Juvenil de Singapur en 2026. Además, sumó una presea plateada en dobles durante el Mundial juvenil 2024. Estas conquistas lo proyectan, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos, como una de las principales cartas de Colombia con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De concretar la clasificación, Emanuel Otálvaro podría ingresar en la historia como el primer hombre colombiano en jugar tenis de mesa en unos Juegos Olímpicos convencionales, recordando que hasta la fecha solo Paula Medina (2008, 2012) y Lady Ruano (2016) han representado al país en la rama femenina de esta disciplina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia de la medalla de Emanuel Otálvaro en el tenis de mesa colombiano?

La medalla de plata de Emanuel Otálvaro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tiene una relevancia sin precedentes, ya que significa la primera vez que un colombiano alcanza una presea en tenis de mesa tanto en esta cita juvenil como en los Juegos Olímpicos convencionales. Este logro demuestra el avance y la proyección del tenis de mesa en Colombia, impulsando a nuevas generaciones de deportistas en esta disciplina.

¿Quiénes han sido los representantes de Colombia en tenis de mesa en los Juegos Olímpicos?

Según Noticiero 90 Minutos, Colombia ha contado con dos representantes en la rama femenina: Paula Medina compitió en Beijing 2008 y Londres 2012, y Lady Ruano participó en Río de Janeiro 2016. Emanuel Otálvaro aspira ahora a convertirse en el primer hombre colombiano en disputar unos Juegos Olímpicos en tenis de mesa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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