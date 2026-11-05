Por: Noticiero 90 minutos

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Cada año, el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora el 29 de octubre, junto con el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, celebrado el 5 de noviembre, ponen sobre la mesa una problemática estructural que trasciende fronteras: el trabajo de cuidado no remunerado y el impacto que tiene sobre la economía y el bienestar de los hogares. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2023 unas 748 millones de personas en el mundo quedaban fuera de la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidado no pagadas; de ese total, 708 millones eran mujeres.

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Las cifras de Naciones Unidas evidencian que las mujeres asumen cerca del 76,2% del trabajo global de cuidado no remunerado, dedicando tres veces más tiempo que los hombres a estas labores. La proyección internacional advierte que para 2030 cerca de 2.300 millones de personas requerirán atención y apoyo, como consecuencia del envejecimiento y la infancia.

En Colombia, esta labor vital alcanzó en 2024 un valor de 340,5 billones de pesos, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), involucrando a cerca de 3 millones de personas. De ese grupo, el 70% corresponde a mujeres.

El desafío se acentúa en regiones como Cali y el Pacífico. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2025, el 36,4% de las mujeres en Cali y Yumbo desempeñan principalmente oficios del hogar, en contraste con apenas un 7,5% de los hombres. Además, mediciones de Cali Cómo Vamos muestran que el 95% de las caleñas (más de 900.000 mujeres) realiza labores de cuidado, y un 42% dedica más de seis horas diarias a dichas tareas; solo el 12% de los hombres dedica ese tiempo.

Danny Angarita, director de Cali Cómo Vamos, resalta que esto obstaculiza el acceso de las mujeres a formación académica y empleo formal, exponiéndolas a dependencia y violencia económica. Las investigaciones de la Fundación WWB Colombia profundizan el tema: las mujeres emprendedoras dedican en promedio 7,6 horas diarias al cuidado de terceros o del hogar, frente a 2,24 horas los hombres. Soraya Husaín Talero, directora de investigación de la fundación, advierte que esta sobrecarga limita el crecimiento de los negocios femeninos.

La situación se agravó durante emergencias como el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Cali y el Suroccidente colombiano, donde el informe "El peso invisible del cuidado" documentó que la mayor parte del trabajo doméstico ante la crisis recayó en mujeres, dificultando su recuperación económica.

Expertos coinciden en la urgencia de establecer una nueva organización social que reconozca, reduzca y redistribuya el trabajo de cuidado. En Colombia, esto implica avanzar en la aplicación de la Ley del Cuidador, marcos de política pública y programas como Manzanas del Cuidado en Bogotá o Cuidarte en Cali, enfocados en la creación de infraestructura que libere tiempo para la formación, el descanso y la participación de las cuidadoras en la toma de decisiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el trabajo de cuidado no remunerado y cómo afecta a las mujeres en Colombia?

El trabajo de cuidado no remunerado implica actividades como atender a familiares dependientes, realizar labores domésticas o apoyar en situaciones de crisis familiar, sin recibir una compensación económica. En Colombia, esta carga recae mayoritariamente en las mujeres, limitando sus oportunidades de estudio, trabajo y generación de ingresos, y exponiéndolas a situaciones de dependencia económica.

¿Cuáles son las propuestas para reducir la sobrecarga de cuidado en las mujeres según expertos en Colombia?

De acuerdo con los especialistas citados en el informe, es fundamental reconocer el valor del cuidado, reducir el tiempo que las mujeres dedican a estas tareas mediante infraestructura pública y políticas específicas, y redistribuir las responsabilidades entre la sociedad, el Estado y las familias. Ejemplos mencionados incluyen la Ley del Cuidador y programas como Cuidarte en Cali y Manzanas del Cuidado en Bogotá, que facilitan equipamientos comunitarios y fomentan nuevas formas de organización social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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