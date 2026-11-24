Por: Noticiero 90 minutos

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Las trenzas, dentro de las comunidades afrodescendientes, tienen un significado que trasciende la simple apariencia. Son portadoras de historia, memoria y resistencia, elementos fundamentales que se han mantenido firmes a través de generaciones y representan una inquebrantable conexión con las raíces africanas. Según explicó Mayesty Lucía Jiménez, activista citada en el artículo de 90minutos.co, el cabello y los peinados cumplen un papel central en la vida social, espiritual, política y cultural de los pueblos africanos, funcionando como vehículos para la transmisión de saberes y preservación de la herencia ancestral.

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La relevancia de las trenzas antecede a los tiempos de la esclavización. En distintas sociedades africanas, los estilos de peinado representaban información sobre la edad, la procedencia, la identidad y el estado civil o político de las personas. Más que una actividad estética, el trenzado era –y sigue siendo– una práctica de intercambio de conocimientos. Este arte se transmite en espacios íntimos de diálogo y encuentro, donde abuelas, madres e hijas comparten tiempo mientras entrelazan peinados y relatos, fortaleciendo así los lazos familiares y comunitarios.

La memoria de las trenzas no solo custodia el pasado, sino que también dialoga con el presente. El uso de peinados naturales como trenzas, afros o locs ha significado un acto de resistencia frente a los prejuicios y las imposiciones de belleza eurocéntrica que tradicionalmente han denigrado las texturas afro. Tal como señala la activista Mayesty Lucía Jiménez, el cabello negro ha sido marcado por calificativos como “desordenado” o “poco profesional”, mientras que las texturas asociadas con referentes blancos suelen recibir mayor aceptación social. Adoptar trenzas o llevar el cabello natural, por lo tanto, representa un ejercicio de reafirmación y autoaceptación.

Un caso emblemático sobre la carga cultural de las trenzas es el de San Basilio de Palenque, donde la tradición oral asegura que, durante la época de la esclavización, las mujeres diseñaban peinados que representaban rutas de escape hacia la libertad. Sin embargo, como advierte la activista, no existe suficiente documentación histórica para corroborar plenamente estos relatos, aunque ello no resta valor a la tradición oral como fuente de memoria y conocimiento legítima en las comunidades afrodescendientes.

¿Cuál es el significado de las trenzas en las comunidades afrodescendientes?

De acuerdo con la información consultada en 90minutos.co, las trenzas en las comunidades afrodescendientes representan mucho más que estética: son símbolo de identidad, resistencia, memoria colectiva y transmisión de saberes ancestrales. Además, su elaboración se convierte en un acto comunitario y de fortalecimiento de los lazos culturales y familiares.

¿Por qué el afro y las trenzas son considerados un acto de resistencia frente a los estándares de belleza?

Llevar afro y trenzas se ha transformado en una forma de resistir a los estándares de belleza impuestos por la cultura eurocéntrica, que históricamente ha discriminado las texturas afro y el cabello natural. Tal como lo resalta Mayesty Lucía Jiménez, portar estos peinados visibiliza la identidad afro y rechaza las etiquetas negativas, promoviendo la autoaceptación y el orgullo por la herencia ancestral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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