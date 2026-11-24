Si está pensando en mejorar sus fotos, grabar videos o hacer transmisiones sin tener que sostener el celular, el trípode magnético Ulanzi MT44M puede ser una opción para tener en cuenta durante el Black Friday. Tiene un 15 % de descuento y se consigue por $ 80.903.

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El soporte está diseñado para usarlo con un teléfono o una cámara, y su sistema de montaje permite incluso combinar ambos dispositivos en una misma configuración. Según las especificaciones, puede extenderse hasta 1,5 metros, por lo que sirve para buscar diferentes encuadres, desde grabaciones a la altura de los ojos hasta fotos de cuerpo completo.

Un soporte para crear contenido con más libertad

Una de sus funciones más prácticas es la apertura de las patas con un solo clic. El mecanismo permite desplegarlas en un movimiento y cuenta con un bloqueo rápido para mantener la base firme. El fabricante indica que puede soportar hasta 1,2 kg.

También incorpora un control remoto Bluetooth compatible con dispositivos iOS y Android. Desde una distancia de hasta 10 metros, permite tomar fotos o iniciar y detener videos, una función útil para grabarse en solitario o participar en una foto grupal sin tener que tocar el teléfono.

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El montaje magnético se complementa con una rosca de 1/4 de pulgada para cámaras y accesorios compatibles. Además, la cabeza de bola de 360 grados facilita ajustar la orientación del equipo. Plegado, mide 33,3 centímetros de largo y pesa 420 gramos, de modo que puede guardarse en una bolsa para llevarlo a distintas grabaciones.

¿A quién le serviría este producto?

El trípode Ulanzi MT44M puede ser útil para creadores de contenido, personas que hacen transmisiones en vivo o quienes quieren tomar fotos y videos sin depender de alguien que sostenga el celular. Su montaje doble también puede resultar atractivo para quienes buscan usar un teléfono y una cámara en una misma configuración.

Las opiniones compartidas por compradores destacan precisamente esa versatilidad. Una persona señala que le permite trabajar con el teléfono y una cámara al mismo tiempo para obtener distintos ángulos; otra resalta que el soporte mantiene firme su iPhone con funda MagSafe.

Con el descuento de Black Friday, puede ser una oportunidad para sumar un soporte multifuncional al equipo de grabación sin superar los $ 81.000. Antes de comprar, revise la compatibilidad de sus dispositivos y los accesorios que necesita.

Compre aquí: consulte la disponibilidad del trípode magnético Ulanzi MT44M en Amazon. El precio y el descuento pueden cambiar según la disponibilidad y las condiciones de la tienda.

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