Por: Noticiero 90 minutos

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La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) fue el epicentro de una importante jornada dedicada al cuidado de la salud mental en contextos de emergencia y a la entrega de los premios regionales en psicología Colpsic 2026. Este evento, realizado en conjunto con el Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic), reunió a un destacado grupo de profesionales con experiencia en la atención de crisis, equipos psicosociales y voluntariado, buscando fortalecer los conocimientos y las estrategias necesarias para afrontar situaciones críticas que afectan profundamente a la sociedad.

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Durante las sesiones, el enfoque principal estuvo en la experiencia de asistencia a comunidades impactadas por el sismo ocurrido el 10 de agosto. Según la información compartida, los asistentes analizaron el papel fundamental de la ayuda directa a las personas afectadas, así como la importancia de brindar contención y soporte emocional al personal de primera respuesta y a quienes, de manera voluntaria, atienden este tipo de eventualidades. De acuerdo con los organizadores, el bienestar psicológico de estos actores resulta crucial para responder con empatía y eficacia ante circunstancias extremas.

En el marco de la actividad, se desarrollaron conferencias orientadas a compartir experiencias reales y estrategias prácticas frente a desastres. Joan Manuel Galindo, director del programa de Psicología de la UAO, resaltó algunas presentaciones clave, especialmente las que abordaron el manejo e intervención psicosocial con menores de edad durante emergencias. Galindo también subrayó la relevancia del trabajo comunitario que se ha sostenido en el proyecto habitacional Altos de Santa Helena, destacándolo como un modelo ejemplar de acompañamiento psicológico en zonas vulnerables.

El evento también sirvió como escenario para reconocer la labor y liderazgo en el campo de la psicología en la región, con la entrega de los premios regionales en psicología Colpsic 2026. Stephany Manchola, docente de Psicología en la UAO, explicó que el reconocimiento fue otorgado a una persona destacada por dirigir un proyecto significativo y por su contribución esencial al desarrollo disciplinar de la psicología en la región. Este galardón evidencia la importancia de fomentar el compromiso profesional y la innovación en la atención psicosocial en contextos desafiantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consisten los protocolos e intervenciones psicosociales en emergencias según la UAO y Colpsic?

Durante la jornada organizada por la UAO y Colpsic, se profundizó en protocolos e intervenciones psicosociales que implican tanto la atención directa a las personas afectadas por emergencias como el soporte emocional a los equipos de primera respuesta y voluntarios. Estas acciones buscan brindar contención, herramientas de afrontamiento y acompañamiento, especialmente a población infantil y comunidades vulnerables, según lo destacado por los organizadores y expositores en el evento.

¿Por qué el acompañamiento psicológico en comunidades vulnerables es relevante en contextos de emergencia?

El acompañamiento psicológico en comunidades vulnerables, como el realizado en el proyecto habitacional Altos de Santa Helena, es fundamental porque permite desarrollar acciones de apoyo continuas, fortalecer redes de soporte y adaptar intervenciones a las necesidades específicas de los afectados. De acuerdo con lo expuesto durante el evento por la UAO y Colpsic, estos procesos comunitarios resultan clave para la resiliencia y el bienestar tras emergencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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