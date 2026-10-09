Por: El Espectador

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Un nuevo episodio de presunto abuso sexual en Colombia ha vuelto a estremecer a la opinión pública, esta vez con el caso de una mujer de 83 años en el municipio de La Unión, Antioquia. De acuerdo con el reporte de las autoridades recogido por El Espectador, los hechos ocurrieron el 26 de septiembre en la zona rural del municipio, donde la víctima habría sido atacada de manera violenta. El caso generó una reacción inmediata de la familia, que trasladó a la mujer a un centro médico y entregó información clave, como la placa del vehículo en el que se movilizaba el presunto agresor, que la propia afectada logró recordar pese a la gravedad de lo sucedido.

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Gracias a estos datos y la revisión de cámaras de seguridad, las autoridades confirmaron la placa y hallaron ese vehículo abandonado. Sin embargo, más tarde el mismo día, el automóvil volvió a aparecer en movimiento. El conductor fue interceptado y explicó a la Policía que era hermano del sospechoso y que, por petición de este, recogió el carro tras saber que lo buscaban. Hasta el momento, el señalado sigue prófugo, mientras la Policía avanza en la recolección de información e incluso emplea fuentes humanas para localizarlo. Se presume que se esconde en una finca en el corregimiento de Mesopotamia. La Policía de Antioquia indicó que todavía esperan completar la plena identificación para emitir la orden de captura.

La alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia Moreno, informó que desde el inicio del caso se activó el Código Fucsia, protocolo que articula a diversas entidades públicas en la protección y esclarecimiento de situaciones de violencia sexual. Subrayó, además, la importancia de proteger la identidad de la víctima, para evitar su exposición y revictimización tanto en procesos judiciales como sociales. Según declaraciones de la Alcaldía, este cuidado sobre la identidad de la afectada apunta también a garantizar la tranquilidad de su entorno.

El Espectador recordó además el caso similar ocurrido en agosto en San Bernardo, Nariño, donde Blanca Emeria Pardo Rosero, de 72 años, murió tras un ataque de presunto abuso sexual en su finca. Tras una espera de más de un mes sin respuestas de las autoridades, la familia visibilizó su caso a través de entrevistas y redes sociales, provocando una reacción del ministro de Justicia, Iván Cancino, quien afirmó: “Ninguna víctima puede quedar en el olvido y ningún crimen debe quedar impune”.

La cobertura de estos casos revela la persistencia de este tipo de delitos, las dificultades para capturar a los responsables y la necesidad de protocolos de protección tanto para las víctimas como para sus familias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los protocolos de protección que se activan en casos de abuso sexual contra adultos mayores en Colombia?

Según información recolectada por El Espectador, cuando se presenta un caso de abuso sexual, como el ocurrido en La Unión, Antioquia, se activa el Código Fucsia. Este protocolo reúne a entidades públicas y órganos de decisión para coordinar acciones de protección, investigación y apoyo a la víctima, así como la reserva de su identidad para salvaguardar su bienestar durante y después del proceso judicial.

¿Cómo es el proceso de búsqueda e identificación de presuntos agresores en casos de abuso sexual en Colombia?

De acuerdo con las autoridades citadas por El Espectador, el proceso de búsqueda e identificación inicia con la recopilación de información por parte de la familia y el uso de herramientas como cámaras de seguridad. La Policía emplea tanto evidencia tecnológica como fuentes humanas en el territorio para localizar a los sospechosos. Solo después de la plena identificación se emite la orden de captura correspondiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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