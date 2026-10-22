Por: El Espectador

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TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, ha iniciado una renovación en la operación de sus estaciones al incorporar tecnología inteligente en las puertas automáticas, buscando mejorar la seguridad y la supervisión en tiempo real de estas infraestructuras. Según información presentada por El Espectador, este avance representa un paso importante en la transformación tecnológica de la red, que actualmente moviliza altos volúmenes de usuarios y demanda altos niveles de coordinación entre buses y accesos.

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De acuerdo con el reporte, 49 estaciones ya cuentan con el Sistema Inteligente de Gestión y Monitoreo de Puertas (SIGMP). Esta herramienta digital fue diseñada para fortalecer el control de la operación, reducir los tiempos de respuesta ante cualquier falla y ayudar en el combate contra la evasión del pago al sistema. Tradicionalmente, las puertas dependían de mecanismos de vidrio y componentes electromecánicos, operados a través de señales de radiofrecuencia. El conductor era el encargado de elegir manualmente el tipo de puerta y activar la apertura, sin opción de monitoreo remoto ni capacidad para identificar de manera automática los daños o el estado de los equipos. Las fallas solo se reconocían mediante reportes de usuarios o del personal presente.

La implementación del SIGMP ha cambiado esta lógica. Ahora, cada puerta funciona como un dispositivo conectado que guarda información sobre las aperturas, bloqueos, cierres e incluso interrupciones eléctricas. Todos estos datos se transmiten al Centro de Gestión, donde se centraliza la supervisión y se tiene la capacidad de detectar anomalías sin necesidad de realizar inspecciones presenciales constantes. Para lograrlo, el sistema integra tecnologías como RFID (Identificación por Radiofrecuencia), Zigbee (red de comunicaciones inalámbricas), controladores inteligentes y módulos de comunicación entre buses, estaciones y equipos de monitoreo.

Otro avance contemplado es la futura integración de cámaras de reconocimiento automático de placas, conocidas como LPR (sigla en inglés de "License Plate Recognition"), que identificarán el bus que se aproxima y activarán la apertura correcta de las puertas según su matrícula y características. Estas innovaciones no solo buscan optimizar la sincronización entre vehículos y estaciones, sino también mejorar la seguridad de los pasajeros durante el ascenso y el descenso. Además, el sistema cuenta con dispositivos alternativos, como botones luminosos asistidos por señales auditivas, para casos excepcionales de fallas que permitan solicitar la apertura de las puertas bajo estrictos protocolos de seguridad.

De acuerdo con El Espectador, la meta es ampliar esta tecnología a más de 20 estaciones adicionales, especialmente en corredores principales como la avenida 68, avenida de las Américas, Soacha y la troncal Caracas. Esta expansión pretende consolidar una red de monitoreo centralizado que potencie el mantenimiento, la vigilancia y el servicio sin poner en riesgo los mecanismos de seguridad ya establecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las ventajas del Sistema Inteligente de Gestión y Monitoreo de Puertas en TransMilenio?

El Sistema Inteligente de Gestión y Monitoreo de Puertas (SIGMP) le permite al sistema de transporte TransMilenio supervisar en tiempo real cada acceso, agilizar la respuesta ante posibles fallas y mejorar la seguridad de los miles de usuarios que diariamente usan el servicio. Además, simplifica el mantenimiento, ayuda a controlar la evasión del pago y disminuye la dependencia de los reportes manuales, al tiempo que optimiza la coordinación entre buses y plataformas.

¿Qué tecnología utilizan las nuevas puertas inteligentes en TransMilenio?

Las nuevas puertas inteligentes en las estaciones de TransMilenio emplean tecnologías como RFID (Identificación por Radiofrecuencia), Zigbee (para comunicación inalámbrica), controladores inteligentes, módulos de comunicación e integración futura con sistemas LPR, lo que permite centralizar el monitoreo, registrar todas las aperturas y bloqueos, e incrementar la seguridad del sistema. Estas herramientas permiten anticipar fallas y dar soluciones rápidas sin requerir la presencia constante de personal técnico en las estaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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