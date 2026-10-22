Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se consolida como un ejemplo de referencia ambiental en el país, al impulsar acciones concretas para medir y gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero, así como por fortalecer la sostenibilidad en los parques y escenarios del distrito capital. En este contexto, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) fue reconocido por segundo año consecutivo con el ‘Sello Verde de Verdad’, distinción que destaca sus estrategias de sostenibilidad y manejo responsable de los impactos ambientales en los espacios bajo su administración, según información publicada por la administración distrital.

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El ‘Sello Verde de Verdad’, otorgado por la entidad CO2CERO en su séptima edición, distingue a las organizaciones que implementan acciones para reducir, mitigar o compensar sus efectos sobre el entorno, lo que confirma el posicionamiento de Bogotá como referente en estas materias. Según declaraciones de Daniel García Cañón, director del IDRD, la meta principal es extender la experiencia ambiental adelantada en el parque Simón Bolívar a otros escenarios de la ciudad, implementando acciones orientadas a la gestión de emisiones y el aprovechamiento eficiente de residuos. Esto, con el objetivo central de salvaguardar las zonas verdes y la calidad de vida de los bogotanos.

Entre los frentes de trabajo adelantados por el IDRD, destaca la renovación de la certificación de carbono neutralidad en el sector central del parque Simón Bolívar y la vinculación de otros espacios, como los parques Timiza, Ciudad Montes, San Cristóbal y El Tunal, además de los Centros Felicidad asociados, en el proceso de certificación. Es importante señalar que tanto el reconocimiento del sello como la certificación de carbono neutralidad implican procesos diferentes: mientras el sello resalta las buenas prácticas en sostenibilidad, la certificación exige la evaluación y verificación de la gestión real de emisiones.

La administración distrital ha definido cuatro ejes clave para avanzar en sostenibilidad: el manejo integral de residuos sólidos, incluyendo la gestión tanto de materiales reciclables como de residuos orgánicos; el aprovechamiento de residuos vegetales, con proyectos piloto sobre el corte de césped; la promoción de movilidad sostenible, impulsando formas de transporte con menor huella ambiental; y la identificación del potencial ambiental de los parques, desarrollando metodologías para medir su capacidad de absorción de dióxido de carbono (CO₂).

Según expuso el IDRD, el propósito de estas acciones es mejorar la calidad ambiental de escenarios deportivos y recreativos, conservar las áreas verdes y garantizar que la ciudadanía disfrute de espacios limpios y saludables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el ‘Sello Verde de Verdad’ y cuál es su importancia para Bogotá?

El ‘Sello Verde de Verdad’ es un reconocimiento entregado por CO2CERO que distingue a las organizaciones que aplican estrategias para reducir, mitigar o compensar sus impactos ambientales. En el caso de Bogotá, recibir esta distinción resalta el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y el manejo responsable de sus parques y escenarios públicos.

¿Cómo se diferencia la certificación de carbono neutralidad del ‘Sello Verde de Verdad’ en los parques de Bogotá?

Mientras el ‘Sello Verde de Verdad’ destaca las buenas prácticas en sostenibilidad implementadas por organizaciones como el IDRD, la certificación de carbono neutralidad implica una evaluación y verificación formal de la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que garantiza controles y resultados medibles en términos ambientales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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