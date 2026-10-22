Por: Portal Bogotá

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La ciudadanía bogotana se reunió en la Pontificia Universidad Javeriana para debatir sobre los retos y oportunidades de la participación ciudadana durante la Semana Distrital de la Participación 2026, un evento que busca acercar la administración pública a los barrios de la capital colombiana y evidenciar el impacto real de la gestión institucional. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, el pasado miércoles 21 de octubre de 2026 se llevó a cabo el Foro Académico Internacional ‘Escenarios y mecanismos de participación: experiencias y retos’, espacio central de esta conmemoración, en el que se convocó a expertos y autoridades para comparar el panorama local con experiencias de otros países de América Latina.

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El foro fue organizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), reuniendo a representantes diplomáticos como Óscar Estuardo Villagrán García, embajador de Guatemala en Colombia; Mercedes Cristina Corominas Galloso, embajadora de Uruguay; y José Antonio Yturralde, primer secretario de la embajada de Ecuador, además de la directora del IDPAC, María Ximena Morales Trujillo. Desde este escenario, bajo la moderación del profesor Humberto Librado Castillo, se examinaron los orígenes de las transformaciones territoriales, la respuesta de las instituciones, las metodologías que generan impacto y los desafíos que implican la tecnología y la gobernanza para la participación ciudadana.

La directora del IDPAC enfatizó en la importancia de que la ciudadanía comprenda y se apropie verdaderamente de los mecanismos de participación. Para Morales, la gestión pública debe superar la teoría y llegar directamente a los territorios, enseñando a la ciudadanía a utilizar las herramientas disponibles y mostrándoles que sus aportes sí se traducen en soluciones. Citando sus palabras, “a la gente hay que llevarla un poco más de la mano, hay que mostrarle cómo se ven las cosas, pero, sobre todo, hay que mostrar que cuando participan sí funciona, que hay soluciones...” Destacó también el trabajo conjunto realizado con los barrios de Bogotá y la necesidad de articular la Administración distrital, asegurando que la participación sea transversal en todas las acciones gubernamentales y no tarea exclusiva del IDPAC.

En conclusión, el evento cerró con ejercicios participativos impulsados por el Laboratorio de Innovación del Instituto, donde los asistentes compartieron ideas sobre la convivencia, el compromiso ciudadano y sus vivencias barriales, reafirmando la relevancia de sumar esfuerzos entre comunidades e instituciones para fortalecer la participación y lograr cambios efectivos en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué retos enfrenta la participación ciudadana en Bogotá según el IDPAC?

De acuerdo con la directora del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), uno de los principales retos radica en lograr que la ciudadanía conozca, entienda y utilice los mecanismos de participación, y vea resultados tangibles a partir de su involucramiento. Las entidades deben trabajar para ir más allá de la teoría y establecer contacto directo en el territorio, mostrando que su intervención genera soluciones efectivas y explicando los procesos para que sean comprensibles y accesibles.

¿Cómo se está integrando la participación de los barrios en la Administración distrital de Bogotá?

Según las declaraciones de María Ximena Morales, la articulación entre sectores de la Administración distrital y la ciudadanía es clave para que la participación se vuelva una directriz transversal y no exclusiva del IDPAC. Esta integración se logra vinculando plataformas digitales como Bogotá Abierta con presencia directa en los barrios, asegurando que los procesos participativos influyan en la ejecución de obras y la toma de decisiones a nivel ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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