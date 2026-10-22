Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) ha anunciado una invitación especial para todos los interesados en la historia y el patrimonio de Bogotá: un recorrido por el río Chiguachí, que se desarrollará en el centro de la ciudad el viernes 23 de octubre de 2026, entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m., según información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. El punto de encuentro será la sede Siete Balcones del Museo de Bogotá, ubicada en la calle 10 número 3-61, y la entrada será libre, siempre y cuando se realice previa inscripción, de acuerdo con el IDPC.

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Este recorrido patrimonial busca acercar a los asistentes a las memorias que el río Chiguachí guarda, reconstruyendo fragmentos de la historia urbana, social y ambiental de Bogotá. De acuerdo con el IDPC, se exploran aspectos fundamentales como los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios que habitaron cerca del agua, así como los oficios que tomaron relevancia a su alrededor, destacando especialmente el papel de las lavanderas, que fueron figuras centrales desde la época de la Colonia hasta el siglo XX.

A lo largo del itinerario, el recorrido se detendrá en diferentes estaciones clave del centro histórico: el Museo de Bogotá, la calle del Camerín del Carmen, la intersección de la carrera 6 con la calle 6 y el Archivo de Bogotá. Cada una de estas paradas permite reflexionar sobre los cambios experimentados por el río Chiguachí, como la canalización, la existencia de lavaderos comunitarios, los puentes que lo cruzaron y las políticas que han determinado el abastecimiento y saneamiento de Bogotá en relación a sus cuerpos de agua.

El evento, que incluye actividades lúdicas y pedagógicas, está orientado a la reflexión sobre la memoria ambiental, urbana y social de la ciudad, destacando la importancia de recordar y escuchar las huellas que todavía murmura este afluente. Así, el IDPC invita a los ciudadanos a no olvidar la relación profunda entre Bogotá y sus ríos, facilitando un espacio para el diálogo sobre el patrimonio y la identidad local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse para participar en el recorrido patrimonial por el río Chiguachí en Bogotá?

Para participar en este recorrido por el río Chiguachí, organizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, es obligatorio inscribirse previamente. La entrada es gratuita para quienes completen este proceso, que debe hacerse a través del enlace proporcionado por el IDPC en su página oficial, según la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá.

¿Por qué es importante la memoria ambiental e histórica del río Chiguachí en Bogotá?

La memoria ambiental e histórica del río Chiguachí es significativa porque permite comprender el papel de los cuerpos de agua en la evolución de la ciudad, reconociendo la influencia de los saberes ancestrales, los oficios tradicionales y los procesos urbanos que han definido la relación de Bogotá con sus fuentes hídricas, de acuerdo con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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