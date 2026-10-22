Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este jueves 22 de octubre de 2026, la movilidad en Bogotá presenta novedades que afectan el tránsito regular de los usuarios, especialmente en el sistema de transporte masivo TransMilenio. Según información publicada por la Alcaldía de Bogotá, en horas de la mañana se reportó un siniestro vial que involucró a particulares en la estación Country, lo que generó el cierre temporal de este punto en el sistema. La situación impactó la circulación de buses, que debieron salir al carril mixto en el sentido norte a sur, modificando así la operación habitual y provocando una afectación en algunas rutas de TransMilenio.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la misma fuente, el cierre temporal de la estación Country comenzó cerca de las 5:43 a. m., cuando el accidente obligó a suspender la prestación del servicio. Como consecuencia, los buses debieron ajustar sus recorridos y utilizar rutas alternas, lo que llevó a los ciudadanos a programar sus desplazamientos con precaución y estar atentos a actualizaciones sobre el estado de las vías y el servicio. Apenas minutos más tarde, a las 5:55 a. m., la estación Country retomó su operación regular, aunque la afectación inicial pudo haber causado demoras y acumulación de pasajeros en el entorno inmediato, además de congestiones localizadas.

Este tipo de novedades resalta la importancia de informarse de manera constante sobre el estado de las vías, particularmente en una ciudad dinámica como Bogotá, donde los inconvenientes en el sistema de transporte público pueden repercutir en toda la movilidad urbana. La recomendación oficial, expuesta por el portal de la Alcaldía, ha sido consultar con frecuencia los canales oficiales y planificar cada desplazamiento considerando estas eventualidades.

Adicionalmente, la situación destaca la necesidad de una constante actualización sobre el avance de las obras viales y la cultura ciudadana para fortalecer la seguridad y la eficiencia del transporte en la capital, como lo han explicitado en reportes anteriores también vinculados al desarrollo urbano y al buen uso de los sistemas masivos como TransMilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas de TransMilenio se vieron afectadas por el accidente en la estación Country?

De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, el accidente de tránsito ocurrido en la estación Country impactó algunas rutas de TransMilenio, ya que los buses debieron salir al carril mixto en el sentido norte a sur. Sin embargo, el comunicado no especifica el número exacto de rutas o los servicios particulares afectados, por lo cual se recomienda a los usuarios verificar los detalles en los canales oficiales para información actualizada sobre sus trayectos habituales.

¿Por qué es importante consultar el estado de las vías en Bogotá antes de programar un recorrido?

La recomendación de consultar el estado de las vías antes de programar un viaje en Bogotá responde a situaciones como la reportada en la estación Country, donde un accidente puede generar cambios inmediatos en la operación del transporte público, impactando rutas, horarios y generando congestión. Mantenerse informado permite ajustar los recorridos de forma anticipada y evitar contratiempos derivados de imprevistos en la movilidad urbana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z