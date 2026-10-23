Un nuevo hallazgo tiene en alerta a las autoridades en Soacha, Cundinamarca. En un caño ubicado a un costado de la vía, en el barrio Carlos Pizarro, sector de Cazucá, fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona que estaba envuelta en sábanas deterioradas.

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El caso se conoció luego de que habitantes de la zona reportaran la presencia del cadáver en la carrera 23 con calle 55. Tras recibir el aviso, uniformados de la Policía se desplazaron al lugar para verificar la situación.

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¿Qué se sabe sobre el cuerpo encontrado en Cazucá?

De acuerdo con los primeros reportes conocido por Gato Noticias, la víctima sería un hombre cuya identidad todavía no ha sido establecida. Además, versiones preliminares indican que el cuerpo podría presentar heridas ocasionadas con arma blanca, una circunstancia que deberá ser confirmada mediante los procedimientos correspondientes.

Después de verificar el hallazgo, unidades de Policía Judicial asumieron la inspección técnica del cadáver y adelantaron los actos urgentes para recopilar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. Por ahora, no se ha establecido cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar ni las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte.

Uno de los aspectos que buscan determinar los investigadores es si el hombre murió en ese mismo sector de Soacha o si su cuerpo fue trasladado hasta el caño y abandonado allí.

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Las labores investigativas también están orientadas a establecer la identidad de la víctima y reconstruir las circunstancias del caso. Hasta el momento, la información disponible no permite confirmar quién estaría detrás de los hechos ni cuál habría sido el motivo.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que las personas que tengan información que pueda contribuir a la investigación la suministren a través de los canales oficiales, con garantía de reserva.

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