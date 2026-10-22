La muerte de un docente de 64 años tiene de luto a la comunidad de Rionegro, Santander. Se trata de Juan Carlos Álvarez González, quien falleció en la mañana del miércoles 21 de octubre después de sufrir una lesión en el cuello durante un altercado con su pareja sentimental.

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De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el incidente ocurrió en una vivienda del barrio Santa Cruz de la Colina. En medio de una discusión, el profesor resultó herido con un arma cortopunzante y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial del municipio. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, murió pese a los esfuerzos médicos.

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Según informó Blu Radio, la Policía capturó a la mujer que se encontraba con el docente al momento de los hechos y la dejó a disposición de las autoridades judiciales, que deberán establecer las circunstancias de lo ocurrido.

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En sus primeras declaraciones ante los investigadores, la mujer manifestó que habría utilizado un cuchillo para defenderse, pues, según su versión, el docente intentó agredirla físicamente durante la discusión.

Esta explicación forma parte de las versiones que analiza la investigación y no constituye, por sí sola, una conclusión sobre lo sucedido ni sobre la responsabilidad penal de la capturada.

Las autoridades adelantan la recolección de testimonios, el análisis de los elementos hallados en la vivienda y la reconstrucción del altercado para determinar cómo se produjo la lesión que terminó con la vida del educador.

La investigación deberá establecer si la actuación de la mujer se enmarca en la legítima defensa o si existen elementos que permitan determinar otra responsabilidad por la muerte de Álvarez González.

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¿Quién era Juan Carlos Álvarez González?

Más allá de las circunstancias que rodean su fallecimiento, la muerte del profesor ha causado tristeza entre quienes lo conocieron en el ámbito educativo. Juan Carlos Álvarez González se desempeñaba como docente de educación física en el Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos, institución en la que trabajó durante aproximadamente 25 años.

Su trayectoria y dedicación a la enseñanza le permitieron construir vínculos con estudiantes, compañeros de trabajo y habitantes de la comunidad, que hoy lamentan su fallecimiento.

Mientras sus allegados afrontan la pérdida, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos ocurridos en el barrio Santa Cruz de la Colina y establecer las responsabilidades correspondientes.

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